Культура

Выставка иллюстраций к книге «Сказки и легенды Псковского края» откроется 27 ноября

Псковичей приглашают на открытие выставки иллюстраций к книге «Сказки и легенды Псковского края» 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

«"Сказки и легенды Псковского края" - уникальное издание по народной традиционной культуре, вышедшее в 2022 году в Пскове по инициативе губернатора Михаила Ведерникова и заказу комитета по культуре Псковской области. Книга уже стала библиографической редкостью», – рассказали в библиотеке.

На выставке будут представлены 25 работ авторского коллектива детской школы искусств Пскова. Среди авторов работ - преподаватели, учащиеся и выпускники школы - иллюстраторы: Ираида Самойленко, Дмитрий Яблочкин, Мария Крючкова, Евгения Денисьева, Наталья Шеверлова, Наталья Яблочкина и вдохновитель проекта Вера Белюсь.

Художественный руководитель проекта книги «Сказки и легенды Псковского края» Наталья Яблочкина представит авторов и расскажет об искусстве книжной графики и задачах, которые были поставлены перед авторским коллективом по художественному оформлению подарочного издания.

В программе также примет участие руководитель научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета, редактор текстов книги Наталья Большакова, которая расскажет об отборе текстов из фольклорного фонда университета и фольклорной практике студентов факультета русского языка и литературы с 1977 по 2001 годы под руководством преподавателей кафедры литературы – Галины Площук, Валентины Охотниковой, Нины Цветковой и других, а также о филологических исследованиях сказок и легенд, в которых выявлены региональные особенности псковского собрания.

«Замечательно, что книга "Сказки и легенды Псковского края" вышла в год культурного наследия народов России нам всем на радость! Как говорится, "русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные"» – добавили в библиотеке



Выставка откроется 27 ноября в 16.00 и будет работать до 20 декабря.