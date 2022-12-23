Культура

Псковские библиотеки приглашают читателей на новогодние мероприятия

Накануне Нового года городские библиотеки предлагают псковичам множество праздничных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-службы театрально-концертной дирекции Псковской области

Во всех библиотеках на исходе года организованы выставки «Книги-события-2022», посвящённые лучшим издательским новинкам.

Кроме того, в Библиотеке – Центре общения и информации имени И.Н. Григорьева на улице Юбилейной каждый день до 31 декабря включительно проходит литературная игра-маскарад «Прошу веселья! Господа, наденьте маски!»

В Библиотеке микрорайона Овсище с 22 по 29 декабря проходит неделя новогодних историй и святочных гаданий «Новогоднее кружево».

В Центральной городской библиотеке на Конной каждый день до 30 декабря проходит выставка «Однажды зимой: самые зимние книжные истории», а также выставка авторских кукол мастерицы Анастасии Лёшиной.

Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов до 29 декабря каждый день организует для детей младшего школьного возраста «творческую мастерскую Деду Мороза» - «Новогодняя фантазия».

В библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева 29 декабря в 17.00 начнутся библиотечные посиделки «Новый год у ворот».

Кроме того, в городских библиотеках продолжаются ежедневные Рождественские чтения.