Бесплатный Wi-Fi появится в сельских библиотеках Псковской области. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на конференции «Власть. Население. Библиотеки», которая проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня 16 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Виталий Рахманов также отметил, что несмотря на то, что он занимается цифровизацией, очень ценит бумажные книги. «Если есть возможность, всегда беру их. Поэтому я понимаю важность вашей работы, сохранения библиотечных фондов, мы должны развивать их, помогать становиться центрами притяжения», - подчеркнул Виталий Рахманов.
На конференции обсуждаются вопросы и перспективы внедрения единой системы обслуживания читателей в библиотеках региона.
«Здесь будут обсуждаться вопросы достижения по открытию модельных библиотек, внедрение программного обеспечения MegaPro, соединение всех библиотек региона в единое информационного пространства и другие аспекты, волнующие наших специалистов», - поприветствовала участников мероприятия генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.
В мероприятии принимают участие представители управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, руководители муниципальных образований региона, представители фирм-разработчиков информационных библиотечных систем, специалисты крупных региональных библиотек.