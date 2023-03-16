Культура

Бесплатный Wi-Fi появится в сельских библиотеках Псковской области

Бесплатный Wi-Fi появится в сельских библиотеках Псковской области. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на конференции «Власть. Население. Библиотеки», которая проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня 16 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В сельских библиотеках и домах культуры, которые были подключены к волоконно-оптическим линиям связи в 2021 году, всего 129 таких объектов, губернатор согласовал реализацию проекта по созданию в этих социально значимых объектах бесплатной сети Wi-Fi. Соединение будет защищённое, фильтрованное, жители смогут спокойно поработать в Интернете. Для нас это будет возможность предоставления бесплатного доступа к тем или иным государственным услугам», - сообщил руководитель профильного управления.

Виталий Рахманов также отметил, что несмотря на то, что он занимается цифровизацией, очень ценит бумажные книги. «Если есть возможность, всегда беру их. Поэтому я понимаю важность вашей работы, сохранения библиотечных фондов, мы должны развивать их, помогать становиться центрами притяжения», - подчеркнул Виталий Рахманов.

На конференции обсуждаются вопросы и перспективы внедрения единой системы обслуживания читателей в библиотеках региона.

«Здесь будут обсуждаться вопросы достижения по открытию модельных библиотек, внедрение программного обеспечения MegaPro, соединение всех библиотек региона в единое информационного пространства и другие аспекты, волнующие наших специалистов», - поприветствовала участников мероприятия генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.

В мероприятии принимают участие представители управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, руководители муниципальных образований региона, представители фирм-разработчиков информационных библиотечных систем, специалисты крупных региональных библиотек.