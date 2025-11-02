Культура

Более 700 посетителей стали частью «Ночи искусств» в псковском музее

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в Псковском музее-заповеднике 3 ноября. Основные события развернулись в музейном квартале, во Дворе Постникова в Пскове, также к мероприятию присоединились четыре филиала музея в Псковской области. В этот день «Ночь искусств» объединила порядка 700 гостей, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Акция проходит накануне Дня народного единства и под девизом «В единстве культур – сила народа». И это не пустые слова. Наш народ возник изначально как слияние различных культур. И только в этом единстве кроется и наше прошлое, и наше будущее. И любить можно только то, что ты знаешь. Чем больше знаешь, тем больше любишь», – рассказала о значении акции заместитель генерального директора Псковского музея по научной работе Эльвира Королева.

Также она отметила, что музей всегда старается подготовить что-то новое к «Ночи искусств». В этот раз таким сюрпризом стала выставка работ ленинградского художника Владимира Малевского в Картинной галерее. А исторические экспозиции Поганкиных палат показали не только с точки зрения истории, но и через призму повседневной жизни людей в прошлом.

Как отметили в музее, «Ночь искусств» впервые удивляла гостей акустическими сетами «Живые ритмы искусства». На музыкальных сеансах участники акции погрузились в мир чарующих звуков ханги, флейты, перкуссии и барабанов. Проводником в мир музыки в этот вечер стала музыкант-мультиинструменталист Мария Анисимова и ее коллектив.

Завершилась программа события вокальным концертом в Картинной галерее «Осень музыкой звучала» в исполнении артистки мюзиклов и шоу-программ, вокалистки, лауреата всероссийских и международных конкурсов Настасьи Петровой.

Также в этот день специальная детская программа была представлена во Дворе Постникова. Родители с детьми познакомились с искусством разных стран и эпох: от китайских акварелей до русского парадного портрета, от голландского изразца до росписи лицевого летописного свода.

«Мы прибыли в Псков нашей многодетной семьей и первый раз посетили ваш музей. Я, как многодетная мама, хочу сказать, что так приятно и удобно, что здесь каждый мой ребенок может выбрать занятие по душе. Дочка сразу пошла на мастер-класс по изготовлению открытки в стиле 19 века, сын пошел вырезать изразцы из бумаги, еще несколько моих детей изготавливали натуральные краски. В целом очень здесь приятно, атмосферно, удивительно. Видно, что сделано все, чтобы гости Пскова и местные жители могли разнообразно и культурно провести праздничные выходные. Буду рекомендовать друзьям это место, и сама обязательно вернусь!» – поделилась впечатлениями мать пятерых детей Елена Князева.

3 ноября в филиалах Псковского музея – Музее истории города Печоры, Музее-усадьбе С.В. Ковалевской, Музее-усадьбе М.П. Мусорского, Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова – гостей также ждала ещё одна программа: квесты, экскурсии, интерактивные программы, кинопоказы, творческие встречи и многое другое.