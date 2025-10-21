ЖКХ

Замена дымовой трубы завершается в деревне Выбор Новоржевского округа

Работы по замене дымовой трубы завершаются в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ страница ВКонтакте

«В ходе работ выполнено бетонирование основания, установка новой трубы, демонтаж ветхой трубы, монтаж газохода и дымососа. Осталось произвести изоляцию и утепление газохода, что будет сделано в ближайшее время. Работы выполняются РАУ Луга», - написала она.

Средства на замену трубы почти в 1,5 миллиона рублей были выделены из регионального и муниципального бюджетов на условиях софинансирования в равном соотношении.