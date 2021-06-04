Политика

Псковские коммунисты назначили дату предвыборной конференции на 26 июня

На прошедшем сегодня совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Псковского областного отделения КПРФ определена дата проведения третьего этапа XLII конференции Псковского областного отделения КПРФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома компартии, мероприятие состоится 26 июня.

В повестку дня планируется внести вопросы об участии Псковского областного отделения КПРФ в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва и предвыборной программе, о выдвижении кандидатов, назначении уполномоченных представителей и другие.

Отметим, что на пленуме с докладами «Об итогах первого этапа XVIII съезда КПРФ и задачах коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению его решений» выступили первый секретарь Псковского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ, делегат съезда Петр Алексеенко и член ЦК КПРФ, делегат съезда Владимир Никитин.