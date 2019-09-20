Общество

В филиале РЖД выразили готовность рассмотреть заявки на обустройство доступных переходов через железнодорожные пути Псковской области

И. о. начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - Наталья Зайцева выразила готовность рассмотреть заявки на обустройство доступных переходов через железнодорожные пути Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, об этом Наталья Зайцева сообщила 26 сентября, на рабочей встрече депутатов регионального парламента и руководства Октябрьской железной дороги.

«Председатель регионального парламента Александр Котов обозначил несколько волнующих вопросов, в том числе - и обустройство доступных переходов через железнодорожные пути», - отметили в ведомстве.

«Есть небольшие населенные пункты, например Плюсса и Карамышево, разделённые железнодорожными путями на две части. Чтобы пройти с одной стороны посёлка в другую, жителям, а это, в основном, люди преклонного возраста, приходится проходить по несколько километров. Понятно, что строить большие переходы там нерентабельно, но положить деревянный настил для удобства людей возможно?», - спросил Александр Котов.

«Мы готовы рассмотреть подобные предложения и заявки», - ответила Наталья Зайцева.

Кроме того, председатель регионального парламента поддержал вице-спикера Юрия Сорокина, в вопросе, что согласование допуска к инфраструктуре РЖД при подведении газопровода не нужно затягивать.