Общество

К штрафам приговорены два иностранца в Псковской области за попытку незаконного пересечения границы

Решениями Невельского и Себежского районных судов привлечены к уголовной ответственности два иностранных гражданина за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в январе 2020 года в Себежском районе пограничники задержали жителя сопредельного государства при попытке ввоза из Белоруссии на территорию нашей страны партии мясной продукции без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как выяснилось, 40-летний иностранец, заведомо знал, что въезд в Россию ему ограничен. Себежским районным судом мужчина привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 322 УК РФ в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. С учетом срока содержания под стражей, назначенное наказание смягчено и назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Невельским районным судом привлечен к уголовной ответственности гражданин Грузии, задержанный в начале года псковскими пограничниками в Усвятском районе Псковской области, который незаконно пересек государственную границу из Белоруссии в Россию. Молодой человек решил попасть в Россию с целью трудоустройства, но необходимых для въезда в страну документов не имел. За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.