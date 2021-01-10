Общество

Правила использования пиротехники напомнили жителям Дно

10 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам с целью профилактики пожаров и гибели людей на них провели профилактический рейд в Дно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Эксплуатация печного отопления», «Первая медицинская помощь на пожаре», «Правила использования пиротехники», «Эксплуатация газового оборудования».

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дновского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

В рамках проводимого рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.