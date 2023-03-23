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Общество

Мигрантов предложили штрафовать за плохое знание русского языка

23.03.2023 07:17|ПсковКомментариев: 0

В МВД прорабатывают введение адаптационного платежа для трудовых мигрантов, которые не знают русского языка. В ведомстве считают, что, если иностранный работник будет отдавать за это, например, тысячу рублей в месяц, это стимулирует его сесть за учебники. Как сделать работу мигрантов эффективной, а соседство с ними безопасным для россиян, обсудили на круглом столе в Госдуме 22 марта.

Концепция миграционной политики России действует до 2025 года, а значит, пора разрабатывать новый документ. Правда, и нынешний, по мнению главы комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина, отстал от жизни. В нем, например, нет ни слова, как и где гастарбайтеры должны жить, не до конца понятно, как их лечить и учить. Власти даже не знают, сколько детей иностранцев учится в российских школах, признал Семигин: «Звучат цифры в 200-250 тысяч человек. А что это за дети? Знают ли они русский язык? Что делают органы в сфере образования, чтобы они его знали?»

Чем моложе мигранты, тем хуже они знают русский язык, отметила член Комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова. В странах, откуда к нам едут работать, а это в основном республики бывшего СССР, русский начинают забывать — это следствие недавнего попустительского отношения к русскому языку в соседних странах. Поэтому, считает депутат, местным властям при поддержке российских нужно создавать центры предвыездной подготовки, которые бы взаимодействовали с кадровыми службами в нашей стране, пишет «Парламентская газета».

О проблемах знают и в администрации президента. Там, по словам начальника департамента управления по обеспечению конституционных прав граждан Сергея Бочкова, уже поставили ведомствам задачу обеспечить статистический и персональный учет детей мигрантов, а также получить объективную информацию об их языковой готовности и разработать программы, которые позволят школьникам догнать своих российских сверстников.

Отдельные претензии — к системе проведения экзаменов на знание русского языка. Такое тестирование обязательно для трудовых мигрантов, но проводится часто формально и не достигает своей цели, то есть не стимулирует иностранцев учить язык по-настоящему, а не для галочки, отметил Бочков. Существующая система ко всему прочему формирует коррупционную среду: МВД выявляло целые сети, которые печатали поддельные сертификаты о сдаче экзамена.

Нет и специальных курсов для мигрантов, где они могли бы подтянуть коммуникативные навыки. «С учетом занятости этой категории, а многие работают по 12-14 часов в сутки, это могут быть удаленные форматы, которые можно реализовать на безвозмездной основе в тех же центрах тестирования и в других организациях», — сказал Сергей Бочков.

Вопросами миграционной политики с разных сторон занимаются 16 федеральных органов власти, большая ответственность лежит и на регионах, ведь именно они формируют запрос на количество мигрантов по конкретным специальностям. Об этом сказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. В прошлом году, по данным ведомства, миграционный поток в нашу страну достиг допандемийного уровня — к концу 2022-го в России находилось 5,7 миллиона иностранцев. Половина всех мигрантов трудятся в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае. Но гастарбайтеры есть почти во всех регионах, и проблемы всюду одинаковые.

В МВД подготовили большой законопроект о порядке въезда и выезда из России иностранцев и об их проживании здесь, сообщила Казакова. Но документ не торопятся внести в парламент — у самой исполнительной власти к нему много вопросов. Вместо существующего сегодня большого количества миграционных режимов полицейское ведомство предложило ввести три: краткосрочное пребывание — до 90 суток за год, долгосрочное — больше 90 суток и постоянное проживание. Для въезда в страну, по проекту документа, потребуется минимум документов, но дактилоскопия и экзамен на знание языка все-таки останутся обязательными.

В МВД согласны с парламентариями: организация изучения русского языка и сдача экзамена до приезда в страну предпочтительнее тестирования в России перед выдачей разрешительных документов. В ведомстве придумали, как стимулировать мигрантов лучше знать русский язык, — нужно ввести языковой рейтинг, балльную систему оценки языковой адаптации, которую можно интегрировать в государственную систему миграционного учета. Баллы, рассказала Валентина Казакова, могут начислять за образование, полученное на русском языке за рубежом, за прохождение довъездной подготовки, за сдачу экзамена по русскому языку и российской истории или международного экзамена (TORFL), за посещение языковых курсов и работу, связанную с активным использованием русского языка.

Рейтинг могут начать применять после одного — трех месяцев пребывания мигранта в России. Если баллов мало, иностранцу предложат ежемесячный «адаптационный платеж» — ту же тысячу рублей, привела пример Казакова. Но если прошел год, а гость так и не повысил свой рейтинг, то сумму могут увеличить. А если мигрант нарушил закон, то рейтинг могут вовсе обнулить.

Пока не известно, найдет ли предложение о языковом рейтинге отражение в будущем законе, регулирующем пребывание мигрантов в России. Документ, отметила представитель МВД, должны внести в Госдуму в этом году.

Теги: #мигранты #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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