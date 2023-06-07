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Общество

Федеральная программа русского языка и литературы начинает действовать во всех школах с 1 сентября

07.06.2023 11:12|ПсковКомментариев: 0

Федеральная программа русского языка и литературы начинает действовать во всех российских школах с 1 сентября текущего года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

В поздравлении с Днем русского языка, отмечаемого в день рождения Пушкина, глава правительства отметил, что сохранение русского языка является государственной задачей, пишет «Интерфакс».

«С 1 сентября 2023 года во всех школах стартует единая федеральная программа русского языка и литературы», - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте правительства.

Михаил Мишустин подчеркнул, что власти уделяют особое внимание улучшению качества преподавания русского языка, подготовке учителей, ведут работу по созданию словарей, справочников и грамматик, совершенствованию законодательства.

«Реализуются значимые образовательные и просветительские проекты - "Тотальный диктант", конкурсы "Давайте говорить правильно", "Декламируй". Эти знания дают возможность общаться на одном языке, читать в подлиннике произведения классиков, лучше узнавать культуру, историю, традиции России», - заявил премьер.

Он также отметил необходимость бережного отношения к русскому языку в век высоких технологий, заботы о его чистоте и правильности речи.

Теги: #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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