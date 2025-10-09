Псковские профсоюзы написали агродиктант

Псковский облсовпроф присоединился к масштабной всероссийской акции — агродиктанту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.
Фото: Псковский облсовпроф
Площадкой для проверки знаний в области сельского хозяйства стал малый зал Дома профсоюзов в Пскове.
Участники отвечали на вопросы о биотехнологиях, селекции, современных агроприемах и истории АПК.
«Цель — не просто оценка, а повышение престижа аграрных профессий», - уточнили в облсовпрофе.
Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября. Организаторами выступают партпроект «Единой России» «Российское село» и Россельхозбанк при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки, а также ведущих отраслевых организаций.