Вы стоите на страже закона и порядка – Игорь Иванов поздравил сотрудников МВД

Сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Ваша служба – это ежедневный труд, требующий мужества, стойкости и преданности своему делу. Вы стоите на страже закона и порядка, защищаете безопасность и спокойствие граждан, и за это мы выражаем вам глубокую признательность», - сообщил Игорь Иванов.

Также он передал поздравления от имени облсовпрофа и от себя лично.

«От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья и успехов в службе. Пусть ваша работа всегда будет успешной, а поддержка коллег и уважение граждан будут надежной опорой в достижении поставленных целей. С праздником!» - добавил Игорь Иванов.