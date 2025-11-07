Вы стоите на страже закона и порядка – Игорь Иванов поздравил сотрудников МВД

Сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Также он передал поздравления от имени облсовпрофа и от себя лично.
«От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья и успехов в службе. Пусть ваша работа всегда будет успешной, а поддержка коллег и уважение граждан будут надежной опорой в достижении поставленных целей. С праздником!» - добавил Игорь Иванов.