ЖКХ

В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора ТКО

В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», сегодня, 1 февраля, в ходе еженедельного совещания с управляющими организациями заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Дмитрий Таратынов рассказал коммунальщикам о том, что в рамках изменившегося федерального законодательства по обращению с ТКО муниципалитеты обязаны создать схемы территориального расположения площадок для сбора бытовых отходов. В дальнейшем эта схема будет передана в работу региональному оператору по обращениям с ТКО.

В ближайшее время УГХ ждет от управляющих компаний информацию о местах расположения площадок для сбора твердых коммунальных отходов с обозначением адресов многоквартирных домов, жители которых ими пользуются.

Кроме того, Дмитрий Таратынов напомнил, что необходимо переоборудовать площадки для сбора ТКО в соответствии с современными требованиями: площадка должна быть закрыта от проникновения птиц и животных, иметь крышу и паспорт с указанием пользователей и обслуживающей организации.

Отметим, по информации компании «АСПО» на сегодняшний день в обслуживании организации в Пскове находятся 400 площадок для сбора ТКО.