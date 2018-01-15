Общество

Депутаты «Единой России» рассмотрят вопрос о хранении и утилизации ТБО в Псковской области

Депутаты Псковского областного собрания от «Единой России» рассмотрят вопрос о хранении и утилизации ТБО в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, поводом стало закрытие с 1 января 2018 года полигона ТБО в городе Пскове.

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Вопрос будет рассмотрен на внутрифракционных парламентских слушаниях, такое решение принял Совет фракции 16 января.

Планируется, что информацию по обозначенной теме на слушаниях представит администрация региона.

Этот же вопрос депутаты «Единой России» вынесли на обсуждение в рамках парламентского часа.