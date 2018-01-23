Общество

Полная рекультивация псковской свалки будет завершена к 2022 году

Полная рекультивация закрытой в Пскове свалки будет завершена к 2022 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

В ближайшие 1,5-2 года, по его словам, будет построен и введен в эксплуатацию новый межмуниципальный полигон.

В настоящее время рассматривается порядка 10 площадок для его строительства.

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Александр Кузнецов подчеркнул, что интерес у инвесторов к строительству полигона в Псковской области есть. На инвестора, с которым будет заключено соглашение, будут возложены социальные обязательства. Он будет обязан вложиться в инфраструктуру того района, где будет построен полигон.