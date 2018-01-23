Общество

Ситуацию с ТБО обсудили депутаты из самой многочисленной фракции областного Собрания с Михаилом Ведерниковым

Фракция «Единая Россия» 24 января встретилась с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить вопросы реализации закона Псковской области «О наказах избирателей», партийного проекта Народная программа и заслушать информацию о том, как администрация области исполняет полномочия в сфере обращения с отходами на территории региона с учетом изменившегося законодательства. В заседании также приняли участие заместители губернатора Александр Кузнецов, Николай Цветков, Сергей Перников и сенатор Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Выступая с докладом перед депутатами по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), Александр Кузнецов не только рассказал о поэтапной схеме перехода к новому порядку, предусмотренному федеральным законодательством, но и остановился на проблемах, с которыми пришлось столкнуться администрации региона, уже на начальном этапе реализации – трудностями выбора подходящей площадки для межмуниципального полигона, недовольством граждан. Тема остается «острой и резонансной», даже несмотря на разительные перемены в подходе к обращению с отходами. Вице-губернатор слайдами проиллюстрировал, каким был один из ныне действующих полигонов – хаотичной свалкой, и во что он превратился с приходом инвестора – огороженной площадкой, где даже колеса мусоровоза обрабатываются на въезде.

2018 год, по словам докладчика, является переходным этапом, в дальнейшем должен появиться региональный оператор по обращению с твёердыми коммунальными отходами и единый тариф для всех муниципальных образований.

Александр Кузнецов рассказал о том, что на протяжении длительного времени администрация рассматривала большое количество инвестиционных проектов, среди которых были и межмуниципальные полигоны, и заводы по утилизации отходов, и мусороперерабатывающие комплексы.

«Нам важно, сколько население будет платить за эту услугу. Уже сейчас увеличившееся расстояние и экологический сбор серьёзно повлияли на тариф. С появлением производства цена может вырасти ещё больше», - пояснил Александр Кузнецов.

В настоящее время мусоросортировочный комплекс в деревне Котово готов принять до 80 тысяч тонн мусора в год, чтобы в дальнейшем лишь 30 процентов отправить на утилизацию. Этой мощности, по словам заместителя губернатора, достаточно, чтобы переработать мусор не только областного центра, но и Псковского района.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, резюмируя выступление своего профильного заместителя, отметил, что в ряде регионов вопрос обращения с отходами решается успешным образом. «Нам вместе надо выработать стратегию, найти площадки, разработать условия для инвестора», - пригласил к сотрудничеству депутатов Михаил Ведерников и предложил представителям фракции войти в состав рабочей группы, которую он лично готов возглавить.

Алексей Севастьянов обратил внимание коллег, что, если жители многоквартирных домов оплачивают вывоз мусора, то частный сектор чаще всего даже не признает его наличие: «Говорят, что мусора у них нет, а при этом вокруг деревни – свалка». По мнению депутата, давно назревшую проблему необходимо решать сразу. «Сначала мы сдерживаем тариф, откладываем на завтра, но и оно в итоге наступает. Нужна четкая поэтапная концепция. И я уверен, когда мы, наконец, начнём штрафовать, только тогда нарушители начнут призадумываться», - поделился позицией Алексей Севастьянов. Александр Кузнецов в продолжение темы привел пример европейских стран, где вывоз мусора – не право, а обязанность граждан, и отходы забирают по графику. Эффективной мерой, по мнению Яна Лузина, могло бы стать введение оплаты с домовладения по нормативу. Кроме того, депутат предложил подумать о том, чтобы в регионе были разработаны привлекательные условия для инвесторов, которые уже имеют успешный опыт работы по этому профилю в других регионах.

«Можно сколько угодно критиковать исполнителей, но всем важно понимать: никто наш мусор не заберет, за нас проблему не решит, - продолжил тему Александр Котов. - Мы должны предложить конкретные решения, разработать условия для инвестора, выработать разумный тариф и определить динамику будущего производства, ведь потребности со временем меняются».

Михаил Ведерников предположил, что по-настоящему проблему может решить лишь строительство мусороперерабатывающего завода. С врио губернатора согласился Виктор Остренко. Депутат рассказал, что общался на эту тему с главами нескольких районов – негативную реакцию вызывает перспектива увеличения существующего полигона, тогда как строительство современного производства, соответствующего экологическим требованиям, могло бы стать источником дохода для муниципального образования.

Депутаты также обсудили необходимость организации раздельного сбора мусора и разработки выгодного тарифа для граждан, готовых сортировать бытовые отходы.

Далее депутаты перешли к следующему вопросу повестки и обратили внимание главы региона на необходимость исполнения наказов населения, внесенных в Народную программу. На протяжении несколько лет успешный партийный проект способствовал эффективному сотрудничеству граждан и представителей органов власти, помогал определить болевые точки в сельских поселениях и городах, в итоге общими усилиями удалось решить вопросы благоустройства населённых пунктов, строительства важных объектов.

Михаил Ведерников согласился, что проблемы, обозначенные гражданами, нельзя оставлять без внимания. По поручению врио губернатора перечень предложений, вошедших в Народную программу, будет актуализирован и по мере возможностей реализовываться.

Напомним, 29 ноября во время встречи на этапе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты-единороссы договорились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым о том, что такие встречи будут проходить на регулярной основе. Добавим также, что информацию администрации области по вопросу «О реализации полномочий администрации области в сфере обращения с отходами на территории Псковской области» все фракции Собрания заслушают 25 января в ходе 17-й сессии в рамках «парламентского часа». Трансляция обсуждения букудет доступна на главной странице официального сайта Собрания депутатов.