Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Биткоин не может быть пирамидой
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
мусорный хайп по-порховски
Подарки каждый день
Осторожно, газ!
Олег Брячак: Я тюрьмы не боюсь!
Звук создан Богом
инфографика Что нас ждет?
афиша юбилейного пушкинского
Губернатор-2018: победитель получает всё
ещё Общество 23.01.2018 17:3331 Мусорный хайп: продолжение следует 24.01.2018 22:032 Псковичи могут оставить заявки на благоустройство общественных пространств до 9 февраля 24.01.2018 21:423 Михаил Ведерников лично возглавит рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области 24.01.2018 21:361 Ситуацию с ТБО обсудили депутаты из самой многочисленной фракции областного Собрания с Михаилом Ведерниковым 24.01.2018 21:110 «Студенческий десант» высадился в великолукской полиции 24.01.2018 20:271 Псковский бард Владимир Зарубин стал гостем творческой встречи в Псковском Красном Кресте
Самое популярное 21.01.2018 11:3822 Глава Новосельской волости Струго-Красненского района Лариса Моисеева и соцработник Муртузали Магомедов погибли в ДТП 23.01.2018 19:1229 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения 22.01.2018 10:1121 На Псковском озере под лед провалился снегоход с пятью рыбаками 22.01.2018 17:3631 Губернатор-2018: победитель получает всё 21.01.2018 14:1313 Мал клоп, да вонюч
 
Общество

Ситуацию с ТБО обсудили депутаты из самой многочисленной фракции областного Собрания с Михаилом Ведерниковым

24.01.2018 21:36|ПсковКомментариев: 1

Фракция «Единая Россия» 24 января встретилась с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Ведерниковым, чтобы обсудить вопросы реализации закона Псковской области «О наказах избирателей», партийного проекта Народная программа и заслушать информацию о том, как администрация области исполняет полномочия в сфере обращения с отходами на территории региона с учетом изменившегося законодательства. В заседании также приняли участие заместители губернатора Александр Кузнецов, Николай Цветков, Сергей Перников и сенатор Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

 Выступая с докладом перед депутатами по вопросу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), Александр Кузнецов не только рассказал о поэтапной схеме перехода к новому порядку, предусмотренному федеральным законодательством, но и остановился на проблемах, с которыми пришлось столкнуться администрации региона, уже на начальном этапе реализации – трудностями выбора подходящей площадки для межмуниципального полигона, недовольством граждан. Тема остается «острой и резонансной», даже несмотря на разительные перемены в подходе к обращению с отходами. Вице-губернатор слайдами проиллюстрировал, каким был один из ныне действующих полигонов – хаотичной свалкой, и во что он превратился с приходом инвестора – огороженной площадкой, где даже колеса мусоровоза обрабатываются на въезде.

2018 год, по словам докладчика, является переходным этапом, в дальнейшем должен появиться региональный оператор по обращению с твёердыми коммунальными отходами и единый тариф для всех муниципальных образований.

Александр Кузнецов рассказал о том, что на протяжении длительного времени администрация рассматривала большое количество инвестиционных проектов, среди которых были и межмуниципальные полигоны, и заводы по утилизации отходов, и мусороперерабатывающие комплексы.

«Нам важно, сколько население будет платить за эту услугу. Уже сейчас увеличившееся расстояние и экологический сбор серьёзно повлияли на тариф. С появлением производства цена может вырасти ещё больше», - пояснил Александр Кузнецов.

В настоящее время мусоросортировочный комплекс в деревне Котово готов принять до 80 тысяч тонн мусора в год, чтобы в дальнейшем лишь 30 процентов отправить на утилизацию. Этой мощности, по словам заместителя губернатора, достаточно, чтобы переработать мусор не только областного центра, но и Псковского района.

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, резюмируя выступление своего профильного заместителя, отметил, что в ряде регионов вопрос обращения с отходами решается успешным образом. «Нам вместе надо выработать стратегию, найти площадки, разработать условия для инвестора», - пригласил к сотрудничеству депутатов Михаил Ведерников и предложил представителям фракции войти в состав рабочей группы, которую он лично готов возглавить.

Алексей Севастьянов обратил внимание коллег, что, если жители многоквартирных домов оплачивают вывоз мусора, то частный сектор чаще всего даже не признает его наличие: «Говорят, что мусора у них нет, а при этом вокруг деревни – свалка». По мнению депутата, давно назревшую проблему необходимо решать сразу. «Сначала мы сдерживаем тариф, откладываем на завтра, но и оно в итоге наступает. Нужна четкая поэтапная концепция. И я уверен, когда мы, наконец, начнём штрафовать, только тогда нарушители начнут призадумываться», - поделился позицией Алексей Севастьянов. Александр Кузнецов в продолжение темы привел пример европейских стран, где вывоз мусора – не право, а обязанность граждан, и отходы забирают по графику. Эффективной мерой, по мнению Яна Лузина, могло бы стать введение оплаты с домовладения по нормативу. Кроме того, депутат предложил подумать о том, чтобы в регионе были разработаны привлекательные условия для инвесторов, которые уже имеют успешный опыт работы по этому профилю в других регионах.

«Можно сколько угодно критиковать исполнителей, но всем важно понимать: никто наш мусор не заберет, за нас проблему не решит, - продолжил тему Александр Котов. - Мы должны предложить конкретные решения, разработать условия для инвестора, выработать разумный тариф и определить динамику будущего производства, ведь потребности со временем меняются».

Михаил Ведерников предположил, что по-настоящему проблему может решить лишь строительство мусороперерабатывающего завода. С врио губернатора согласился Виктор Остренко. Депутат рассказал, что общался на эту тему с главами нескольких районов – негативную реакцию вызывает перспектива увеличения существующего полигона, тогда как строительство современного производства, соответствующего экологическим требованиям, могло бы стать источником дохода для муниципального образования.

Депутаты также обсудили необходимость организации раздельного сбора мусора и разработки выгодного тарифа для граждан, готовых сортировать бытовые отходы.

Далее депутаты перешли к следующему вопросу повестки и обратили внимание главы региона на необходимость исполнения наказов населения, внесенных в Народную программу. На протяжении несколько лет успешный партийный проект способствовал эффективному сотрудничеству граждан и представителей органов власти, помогал определить болевые точки в сельских поселениях и городах, в итоге общими усилиями удалось решить вопросы благоустройства населённых пунктов, строительства важных объектов.

Михаил Ведерников согласился, что проблемы, обозначенные гражданами, нельзя оставлять без внимания. По поручению врио губернатора перечень предложений, вошедших в Народную программу, будет актуализирован и по мере возможностей реализовываться.

Напомним, 29 ноября во время встречи на этапе рассмотрения проекта бюджета в первом чтении депутаты-единороссы договорились с врио губернатора Михаилом Ведерниковым о том, что такие встречи будут проходить на регулярной основе. Добавим также, что информацию администрации области по вопросу «О реализации полномочий администрации области в сфере обращения с отходами на территории Псковской области» все фракции Собрания заслушают 25 января в ходе 17-й сессии в рамках «парламентского часа». Трансляция обсуждения букудет доступна на главной странице официального сайта Собрания депутатов.

Теги: #тбо #полигон ТБО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Как может быть решена проблема с мусором в Псковской области?
В опросе приняло участие 1045 человек
Лента новостей
Последние новости
24.01.2018, 22:032 Псковичи могут оставить заявки на благоустройство общественных пространств до 9 февраля 24.01.2018, 21:423 Михаил Ведерников лично возглавит рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТБО в Псковской области 24.01.2018, 21:361 Ситуацию с ТБО обсудили депутаты из самой многочисленной фракции областного Собрания с Михаилом Ведерниковым 24.01.2018, 21:110 «Студенческий десант» высадился в великолукской полиции
24.01.2018, 21:020 «Единороссы» выдвинули Юрия Сорокина на пост заместителя председателя Псковского областного Собрания 24.01.2018, 20:483 Виктор Антонов избран руководителем фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании 24.01.2018, 20:451 В России принята новая программа вооружения 24.01.2018, 20:271 Псковский бард Владимир Зарубин стал гостем творческой встречи в Псковском Красном Кресте
24.01.2018, 20:260 Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин пройдут в Пскове 24.01.2018, 20:173 На отсутствие аптеки и дорожной разметки пожаловались Ивану Цецерскому жители округа №5 24.01.2018, 20:001 Предпринимателей Пскова призывают своевременно чистить свою территорию от снега 24.01.2018, 19:500 Великолучан приглашают на курсы допризывной специальной подготовки
24.01.2018, 19:490 Две аварии на ул.Юбилейной в Пскове затрудняют движение 24.01.2018, 19:272 Зоозащитникам передадут в безвозмездное пользование помещение на ул. Советской Армии в Пскове 24.01.2018, 19:140 Псковская Росгвардия напоминает, что Центр лицензионно-разрешительной работы принимает граждан по новому адресу 24.01.2018, 18:555 Александр Козловский возглавил экспертный совет Госдумы по развитию промышленных кластеров
24.01.2018, 18:2617 Бронежилет для Лены 24.01.2018, 18:155 Вопросы развития племрепродуктора «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия 24.01.2018, 18:100 Сборная Псковской области и «Легенды хоккея» сразятся на льду 3 февраля 24.01.2018, 18:0619 Олег Брячак: Волокита по делу Михаила Гавунаса напоминает театр абсурда
24.01.2018, 18:000 «Дневной дозор»: Удастся ли Пскову реализовать программу по формированию комфортной городской среды? 24.01.2018, 17:560 Снег с дождем и разброс температур от -5 до +3 прогнозируют завтра в Псковской области 24.01.2018, 17:512 925 жалоб на работодателей поступило в псковскую трудовую инспекцию в 2017 году 24.01.2018, 17:4765 В Черной Грязи вновь обнаружили незаконно ввезенные в Россию польские фрукты
24.01.2018, 17:4313 Перевозчики из Эстонии будут платить за проезд по российским дорогам 24.01.2018, 17:432 Овчарка Ярик помогла раскрытию кражи из дачного дома в Псковском районе 24.01.2018, 17:372 Бюджетный комитет гордумы одобрил индексацию зарплаты немуниципальных служащих ОМСУ Пскова на 4% 24.01.2018, 17:275 В Псковской области уменьшилось количество незаконных рубок леса
24.01.2018, 17:202 Водитель мусоровоза сбил опору ЛЭП в Неелово 24.01.2018, 17:181 «Дневной дозор»: «Комфортная городская среда». Работа над ошибками 24.01.2018, 17:120 Представители профсоюзного движения региона встретились со студентами Псковского областного колледжа искусств 24.01.2018, 17:038 Петр Алексеенко не хочет раньше времени называть кандидатов на пост глав районов, чтобы им не навредить
24.01.2018, 16:484 8 тысяч сотрудников предприятий Псковской области получили в 2017 году задержанную зарплату после вмешательства инспекции труда 24.01.2018, 16:351 Профильные комитеты не согласились возвращать приграничным районам области полномочий по распоряжению земельными участками 24.01.2018, 16:3215 Эксперт: Биткоин не может быть пирамидой 24.01.2018, 16:320 ПсковГУ объявляет набор слушателей на программу повышения квалификации «Технологии продаж и выставочно-ярмарочной деятельности»
24.01.2018, 16:270 В Псковской области урегулируют ситуацию, связанную с неоцененными земельными участками при проведении кадастровой оценки 24.01.2018, 16:241 Четыре псковских спортсмена завоевали путевки на финал первенства России по греко-римской борьбе 24.01.2018, 16:230 Дорогу в дновские Должицы начнут строить в этом году 24.01.2018, 16:146 Псковичи читали стихи Высоцкого в преддверии его юбилей
24.01.2018, 16:048 Соблюдение условий контракта на проведение ремонтных работ во дворе на Коммунальной проверила замглавы Пскова 24.01.2018, 15:513 Чего ждать от ОСАГО в 2018 году - обсудим в общественном пресс-центре ПЛН 24.01.2018, 15:400 Масленичная ярмарка ремесленников будет работать в Пскове 17 и 18 февраля 24.01.2018, 15:3713 Доллар рухнул до минимума за три года
24.01.2018, 15:342 Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Карелии об ужесточении ответственности в сфере азартных игр 24.01.2018, 15:3022 Наплевайки 24.01.2018, 15:0732 Петр Алексеенко о перспективах Грудинина на выборах президента: Мы настроены на победу, но мы реалисты 24.01.2018, 15:000 «Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
24.01.2018, 15:001 Как получить компенсацию за испорченное колесо, расскажут псковичам в ходе вебинара 24.01.2018, 14:550 В городе Пскове и районе более 6,5 тысяч пенсионеров получают федеральную социальную доплату к пенсии 24.01.2018, 14:5011 Инициатива о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук поровну разделила депутатов из законодательного комитета 24.01.2018, 14:433 «Двое на одного» с Петром Алексеенко. ВИДЕО
24.01.2018, 14:423 Александр Козловский поддержал законодательные поправки, упрощающие строительство, реконструкцию и капремонт линейных объектов 24.01.2018, 14:360 Лыжи или сноуборд, нефть или биткойн - что чаще ищут в Яндексе 24.01.2018, 14:338 Петр Алексеенко: Олег Брячак - все еще «наш сукин сын» 24.01.2018, 14:158 Директор сети фитнес-клубов Пскова развенчает мифы о фитнесе
24.01.2018, 14:059 Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизни 24.01.2018, 14:000 «Двое на одного» с Петром Алексеенко 24.01.2018, 14:005 В Псковской области сотрудница уголовно-исполнительной системы подозревается в служебном подлоге 24.01.2018, 13:550 В Псковской области ищут стружанина, не вернувшегося домой с работы
24.01.2018, 13:4512 Премьеру «Смерть Сталина» отменили в псковском кинотеатре 24.01.2018, 13:410 Около 100 псковичей поборются за победу в чемпионате «Молодые профессионалы» 24.01.2018, 13:395 Более 400 млн рублей не хватает в бюджете Псковской области на субсидирование ресурсоснабжающих организаций 24.01.2018, 13:3820 Кандидат в президенты от КПРФ Грудинин пока не собирается приезжать в Псковскую область
24.01.2018, 13:371 Острович оштрафован на 1 тысячу рублей за неявку к следователю для проведения судебной наркологической экспертизы 24.01.2018, 13:275 Псковские коммунисты «помолодели» на два года 24.01.2018, 13:210 Псковское областное Собрание обратится в правительство РФ для увеличения субвенций из ФОМС 24.01.2018, 13:1611 Псков, каким мы его не помним: кинотеатр «Победа»
24.01.2018, 13:1110 Власти Пскова обновили майское постановление о закреплении городских территорий за школами 24.01.2018, 13:083 Еще одно ДТП произошло на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта в Пскове 24.01.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Петром Алексеенко 24.01.2018, 12:579 Курящие на каждом этаже великолукской больницы медработники возмутили депутата Псковского областного Собрания
24.01.2018, 12:422 В областную программу «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» внесут изменения 24.01.2018, 12:402 Дополнительные меры поддержки для ординаторов предусмотрят в Псковской области 24.01.2018, 12:359 Темпы роста потребительских цен в Псковской области в 2017 году снизились в 2,1 раза 24.01.2018, 12:338 Александр Кузнецов ознакомился с продукцией автобусного завода «Волгабас»
24.01.2018, 12:2313 Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 24.01.2018, 12:2020 Андрей Царев: Работа регионального штаба Путина востребована 24.01.2018, 12:131 В 2017 году количество желающих подключиться к сетям «Псковэнерго», не выходя из дома, выросло в полтора раза 24.01.2018, 12:107 С псковича взыскан долг за неосновательное обогащение
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru