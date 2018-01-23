Общество

Необходимо создать достаточное количество мусороперерабатывающих заводов по всей Псковской области - Антон Минаков

Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов недовольна результатами дискуссии об обращении твердых бытовых отходов в Псковской области, которая развернулась сегодня, 25 января, в рамках парламентского часа на сессии регионального парламента. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил лидер фракции Антон Минаков.

«Пока все ограничилось разговорами. Мы не увидели конкретного результата. На некоторые вопросы, в частности, по областным свалкам, мы так и не услышали внятных ответов. Поэтому подождем какое-то время, месяц-два, посмотрим, как будет развиваться ситуация и уже на основании этого будем предпринимать какие-то действия», - прокомментировал он.

Антон Минаков признал, что вопрос утилизации и переработки ТБО в Псковской области, безусловно, является сложным. «Он не первый год уже висит над Псковской областью и требует более внимательного рассмотрения на всех уровнях власти», - подчеркнул депутат.

По его словам, фракция ЛДПР выступает в первую очередь за строительство мусороперерабатывающих заводов, поскольку полигоны в меньшей степени удовлетворяют жителей Псковской области.

«Нам нужно переходить на новый уровень, к стандартам европейских стран. И не ограничиваться только Псковом или Великими Луками, а создать достаточное количество мусороперерабатывающих заводов по всему региону», - резюмировал Антон Минаков.