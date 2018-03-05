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Псковички пожаловались депутату Госдумы на отсутствие расшифровки нового тарифа на мусор

07.03.2018 12:26|ПсковКомментариев: 5

Три жительницы Пскова пришли на прием к депутату Государственной Думы Александру Васильеву с жалобой на новый тариф на вывоз мусора из многоквартирных домов областного центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе встречи в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» псковички напомнили, что в конце 2017 года Псковская городская Дума утвердила новые тарифы на вывоз отходов в связи с закрытием псковской свалки. Увеличение тарифа произошло в 2,5 - 3 раза, но ни для собственников, ни для управляющих компаний, по их словам, нет соответствующей расшифровки обоснования увеличения.

Псковички обращались в различные инстанции, но ответы их не удовлетворили. На их взгляд, «все держат круговую оборону» и пишут одно и то же. Например, в ответе замглавы администрации Пскова Алексея Захарова значится, что в тариф заложены и удаленность, и сортировка, и негативное воздействие на окружающую среду. При этом, пока, до появления регионального оператора, вывоз мусора находится в жилищных, а не в коммунальных услугах, а значит собственники должны платить только за вывоз мусора, пояснили псковички. «Ни обработка отходов, ни подготовка к утилизации не имеет к нам отношения», - отметили они.

Жительницы областного центра пришли к Александру Васильеву, чтобы «в Госдуме были в курсе того, что происходит». Они опасаются, что при появлении регионального оператора тарифы еще повысятся и станут неподъемными для псковичей. Парламентарий пообещал направить заявление и все документы в Генпрокуратуру, а также проинформировать врио губернатора Михаила Ведерникова, который взял лично ответственность за решение проблемы с ТКО. Депутат заверил, что посодействует личной встрече инициативной группы собственников с главой региона.

Теги: #ЖКХ #тбо #тарифы #мусорный хайп #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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