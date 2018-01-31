Общество

Отступать некуда! - Григорий Турчин о решении проблемы с ТКО в Псковской области

Руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин удовлетворен итогами первого заседания обновленного состава рабочей группы по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

«Впечатления после вчерашней встречи самые положительные на фоне того безобразия, которое происходит с нашей свалкой. Я очень удовлетворен тем, что эту комиссию возглавил лично наш врио губернатора Михаил Юрьевич Ведерников. Это говорит о том, что он взял на себя очень большую ответственность в решении этого вопроса. Отступать некуда, в любом случае эту проблему нужно решать», - сказал он.

В рабочую группу вошли представители ОНФ. «Практически на вчерашний день все замечания, которые мы направляли в администрацию области, учтены. И, самое главное, чего мы добились - корректировка территориальной схемы обращения с ТКО, которая, на наш взгляд, разработана под конкретного местного инвестора и ставит препятствия для других потенциальных участников конкурса», - отметил Григорий Турчин.

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По мнению представителя ОНФ, необходимо сформулировать конкретные критерии, по которым будет выбран региональный оператор. «Эти критерии должны быть составлены в двух редакциях - для специалистов и для населения, чтобы не смущать людей научными терминами. Нужно перевести документ на язык обыватели, чтобы люди понимали, по каким критериям был выбран тот или иной инвестор», - подчеркнул собеседник издания.

Григорий Турчин также высказал мнение о том, что ситуацию с закрытием псковского полигона и вывозом ТКО в другие районы нужно было обсуждать с жителями заранее. «Ситуация в том же Порхове "аховая". Когда это все переходит в митинговую стадию, очень сложно работать с людьми, нужно было делать это за несколько месяцев и отвечать на вопросы населения», - сказал он.

Депутат также озвучил принципиальную позицию, в соответствии с которой, участок, на котором будет расположен новый полигон ТКО и мусороперерабатывающее производство, не должен находиться в частных руках. По мнению Григория Турчина, такое решение будет способствовать более конкурентному отбору оператора и позволит сделать рынок услуг по вывозу ТКО в областном центре открытым для новых компаний.