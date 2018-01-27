Общество

Островский полигон рассматривается как возможный вариант временного размещения отходов из Пскова

Островский полигон рассматривается как возможный вариант временного размещения твердых бытовых отходов из Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, островский полигон на сегодняшний день обладает самым большим ресурсом по размещению ТБО, второе место занимает полигон в Порховском районе, третье - в Палкинском.

«Островский район на сегодняшний день рассматривается как один из объектов принятия коммунальных отходов из Пскова», - отметил Андрей Агапов.

Председатель комитета добавил, что не согласен с высказываниями о том, что разработанная схема обращения с ТБО в регионе заточена под одного инвестора. Так, к примеру инвестор из Санкт-Петербурга, который как раз занимается полигоном в Островском районе, планирует принять участие в конкурсе по отбору регионального оператора обращения с ТБО, который пройдет весной 2018 года.