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Перераспределение мусорных потоков из Пскова на полигоны в других районах является временным - Александр Кузнецов

Перераспределение мусорных потоков из Пскова на полигоны в других районах является временным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

По словам вице-губернатора, ежедневно в Пскове образуется порядка 492 тонн отходов, после полной сортировки этот объем уменьшается втрое, в итоге остается 164 тонны ТБО. После закрытия городской свалки в территориальную схему обращения с отходами были внесены изменения, временно мусорные потоки были перераспределены в Порховский, Палкинский и Печорский районы, где есть полигоны, включенные в государственный реестр.

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Данные полигоны, по словам Александра Кузнецова, были выбраны исходя из логистики и ценовой политики. «Если говорить о действующих в северной зоне полигонах, то срок эксплуатации многих подходит к концу. Так, гдовскому полигону осталось 1,5 года, дедовичскому - 3,7 года, пыталовскому - не более 2 лет», - отметил он.