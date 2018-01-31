Общество

Информация о тарифах на вывоз мусора и планах по обращению с ТКО должна быть максимально открытой для псковичей, считает Александр Братчиков

Информация о тарифах на вывоз мусора и планах по обращению с ТКО должна быть максимально открытой для населения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал глава администрации Пскова Александр Братчиков по итогам заседания обновленного состава межведомственной рабочей группы по обращению с ТКО в Псковской области.

Сити-менеджер отметил два главных, на его взгляд, итога мероприятия: «Самое главное, что Михаил Юрьевич (врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников - ред.) взял на себя персональную ответственность за решение проблемы по ТКО и сформулировал достаточно четкие задачи по подбору земельного участка для размещения полигона ТКО. Это будет именно настоящий полигон со всеми необходимыми согласованиями, чтобы он никоим образом не загрязнял окружающую среду», - сказал он.

Смотрите также Михаил Ведерников призвал принять единый документ по обращению с ТБО, который будет ставить в равные условия всех инвесторов

Место под полигон ТКО, подчеркнул Александр Братчиков, должно быть согласовано и с местными жителями, и со всеми надзорными органами. «После этого, я думаю, каждый потенциальный инвестор вправе претендовать на место регионального оператора, здесь должна быть конкуренция», - высказал мнение собеседник издания.

Также глава администрации Пскова выступил за максимальную открытость перед горожанами в вопросе формирования тарифов на вывоз мусора. «Сейчас мы все понимаем, что основной задачей было закрытие свалки на территории Пскова. Любое подорожание за транспортировку ТКО ляжет в тариф, это люди должны понимать. Чтобы снизить этот тариф, нужно прийти к раздельному сбору мусора. Сейчас нас оператор предлагает два варианта цены - 395 рублей за куб при общем сборе и почти вдвое ниже при раздельном. Все должны идти друг к другу навстречу. С одной стороны жители сортируют мусор и снижают издержки на переработку для использования вторичного сырья, с другой - оператор и управляющие компании должны учитывать это в тарифе, так как они экономят», - пояснил Александр Братчиков.

Смотрите также Александр Братчиков рассказал, как псковичи смогут вдвое сэкономить на тарифах ТБО

«Все должны знать, кто за что платит. Тарифы должны быть обоснованными и объективными. И мы должны максимально открыто преподносить жителям информацию о том, что происходит и какие планы формируются на будущее», - заключил он.