Происшествия

Псковские пограничники нашли патроны в машине забывчивого россиянина

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку перемещения через государственную границу Российской Федерации боеприпасов к сигнальному и травматическому оружию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», куда на выездное из России направление прибыл один из наших соотечественников на легковом автомобиле марки «Форд».

В ходе осуществления пограничного контроля, на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве запрещенных к перемещению через границу предметов, 55-летний водитель ответил отрицательно. Однако, при осмотре салона автомобиля, в перчаточном отделении между передними сиденьями, были обнаружены 15 сигнальных осветительных патронов и 19 патронов для травматического пистолета.

Причиной совершения данного правонарушения мужчина назвал личную невнимательность, забывчивость и непринятие должных мер к подготовке автомобиля перед пересечением государственной границы.

Выявленные патроны переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.