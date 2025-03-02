Спорт

Псковичи завоевали четыре золотых медали на соревнованиях по зимнему плаванию в Петербурге

Псковские пловцы завоевали 16 медалей на Кубке России по зимнему плаванию и на Кубке «Большой Невы 2025» в Санкт-Петербурге, соревнованиях проходили с 27 февраля по 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фотографии: Федерация зимнего плавания Псковской области

В соревнованиях приняли участие 445 атлетов из 38 регионов России, а также представители Азербайджана и Колумбии. Команду Псковской области представлял 21 спортсмен Федерации зимнего плавания Псковской области.

«В упорной борьбе наша команда завоевала 16 медалей», - отметили в федерации.

Впервые по итогам соревнований присвоят спортивные разряды по зимнему плаванию. Согласно единой всероссийской спортивной классификации министерства спорта РФ, спортсмены получили следующие разряды:

Кандидат в мастера спорта: Павел Тихомиров 50 брасс - 32.87, Артур Мордовцев 200 вольный стиль - 2.17. 83;

1 разряд - Елена Кучмасова 25 брасс - 19.47, Каролина Мордовцева 25 баттерфляй - 14.68;

2 разряд - Беляков Евгений 50 брасс - 34.75 (+5)

Призеры команды Федерации зимнего плавания Псковской области:

25 м вольный стиль:

Золото: Дмитрий Дружинин, (D);

Серебро: Дмитрий Железов, (E), Екатерина Новопашина, (C1);

Бронза: Александр Малиновский.

50 м вольный стиль:

Серебро: Дмитрий Дружинин, (D);

Бронза: Дмитрий Железов, (E)

25 м в стиле брасс:

Серебро: Дмитрий Дружинин, (D);

Бронза: Екатерина Новопашина, (C1).

50 м брасс:

Золото: Дмитрий Дружинин, (D);

25 м баттерфляй

Бронза: Каролина Мордовцева (S), Александр Малиновский, (C2).

100 м вольный стиль:

Серебро: Дмитрий Железов, (E)

200 м вольный стиль:

Серебро: Дмитрий Железов, (E)

6 км МоржеРан (бег 6 км + 50м вольным стилем):

Золото: Анастасия Алмазова, (R1), Андрей Литвиненко (R1);

Серебро: Наталья Бугаева, (R2)

«Соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, с комфортными условиями для восстановления участников. Это был один из самых масштабных стартов в России 2025 года. Бассейн 25 метров на 6 спортивных дорожек был вырезан из льда на гребном канале. Температура воды составляла всего 0,8 градусов. Поздравляем команду с успешным выступлением!» - подчеркнули в федерации.