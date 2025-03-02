Псковичи завоевали четыре золотых медали на соревнованиях по зимнему плаванию в Петербурге

Псковские пловцы завоевали 16 медалей на Кубке России по зимнему плаванию и на Кубке «Большой Невы 2025» в Санкт-Петербурге, соревнованиях проходили с 27 февраля по 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области.
Фотографии: Федерация зимнего плавания Псковской области
В соревнованиях приняли участие 445 атлетов из 38 регионов России, а также представители Азербайджана и Колумбии. Команду Псковской области представлял 21 спортсмен Федерации зимнего плавания Псковской области.
«В упорной борьбе наша команда завоевала 16 медалей», - отметили в федерации.
Впервые по итогам соревнований присвоят спортивные разряды по зимнему плаванию. Согласно единой всероссийской спортивной классификации министерства спорта РФ, спортсмены получили следующие разряды:
Призеры команды Федерации зимнего плавания Псковской области:
25 м вольный стиль:
50 м вольный стиль:
25 м в стиле брасс:
50 м брасс:
25 м баттерфляй
100 м вольный стиль:
200 м вольный стиль:
6 км МоржеРан (бег 6 км + 50м вольным стилем):
«Соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, с комфортными условиями для восстановления участников. Это был один из самых масштабных стартов в России 2025 года. Бассейн 25 метров на 6 спортивных дорожек был вырезан из льда на гребном канале. Температура воды составляла всего 0,8 градусов. Поздравляем команду с успешным выступлением!» - подчеркнули в федерации.