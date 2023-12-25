Происшествия

Нарушение закона в агротехническом колледже выявила псковская прокуратура

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в Псковском агротехническом колледже и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По результатам проверки за нарушения требований законодательства об охране труда, сотрудника колледжа привлекли к административной ответственности по части 1, 2, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Ему назначили административное наказание в виде предупреждения, а также наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

В адрес колледжа направили представление с целью устранения выявленных нарушений.