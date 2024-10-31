Общество

Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат в России

Семейный приключенческий фильм «Огниво» во второй раз возглавил кинопрокат, заработав 281,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.

На втором месте по кассовым сборам в странах СНГ без России и Белоруссии остался «Веном: Последний танец» со сборами 107,7 миллиона рублей.

Музыкальный байопик «Руки Вверх!» также не сдвинулся с третьего места, но его киносборы уменьшились и составили 84,6 миллиона рублей.

На четвертом месте оказалась кинопремьера недели — фильм «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым собрал 69,5 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера — байопик о советском футболисте Федоре Черенкове «Федя: Народный футболист», собравший 55,3 миллиона рублей.