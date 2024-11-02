Экономика

В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет

Мелкие монеты могут перестать производить из-за низкого спроса на них. Об этом 4 ноября заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — приводит его слова РИА Новости.

Политик также поддержал возобновление Центробанком (ЦБ) РФ печати купюр номиналом пять и 10 рублей. При этом, подчеркнул он, один рубль в любом случае должен быть в обороте, поскольку рубль является национальной валютой.

«Очевидно, что никаких девальваций, никаких реформ, никаких изменений не будет, потому что национальная валюта стабильна. Центральный банк ситуацию контролирует. И довольно жестко, в том числе проводя денежно-кредитную политику, обеспечивает стабильность национальной валюты», — добавил собеседник агентства.

О возобновлении печати пяти- и десятирублевых купюр ЦБ РФ сообщил в марте прошлого года. Ранее такие купюры были выведены из печати из-за их быстрого износа, но новые технологии позволили сделать их более прочными и защищенными от подделок.