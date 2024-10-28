Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн

Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии СберБанк Онлайн в Сбере обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.
Изменили облик главной страницы, разделов «Профиль», «История» и «Платежи». Теперь на главной странице — только те финансовые сервисы, которыми человек пользуется каждый день. В разделе «Накопления» отображается сразу всё: вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы.
Бонусы Спасибо переехали в раздел «Кошелёк». Как и в мобильной версии, остаток средств на карте можно скрыть, чтобы его никто случайно не увидел. Расходы сразу детализировали — их не надо раскрывать.
Веб-версия СберБанк Онлайн особенно востребована у владельцев айфонов. Клиенты, которые не успели скачать официальную версию мобильного приложения в App Store, могут воспользоваться веб-версией или обратиться в офисы банков — сотрудники помогут им установить новую версию на смартфоны. Также есть возможность воспользоваться услугой выездного менеджера.