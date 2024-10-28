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Общество

Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн

29.10.2024 15:40|ПсковКомментариев: 0

Для удобства более 6 млн пользователей веб-версии СберБанк Онлайн в Сбере обновили дизайн и навигацию по разделам приложения — теперь они максимально приближены к мобильной версии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Изменили облик главной страницы, разделов «Профиль», «История» и «Платежи». Теперь на главной странице — только те финансовые сервисы, которыми человек пользуется каждый день. В разделе «Накопления» отображается сразу всё: вклады, накопительные счета, пенсионные продукты, иностранная валюта и драгоценные металлы.

Бонусы Спасибо переехали в раздел «Кошелёк». Как и в мобильной версии, остаток средств на карте можно скрыть, чтобы его никто случайно не увидел. Расходы сразу детализировали — их не надо раскрывать.

«Мы видим, что наши клиенты меняют своё поведение: 60% пользователей веб-версии заходят в неё с мобильных устройств, а 45% пользователей пользуются как веб-версией, так и мобильным приложением. Нам важно оставаться для них удобными, поэтому Сбер меняется вместе с ними. В этом году мы сделали стартовую страницу веб-версии более лаконичной, добавили вход по номеру карты или цифровому коду, а сейчас — унифицировали дизайн и навигацию. Теперь пользователи СберБанк Онлайн видят привычный интерфейс в разных устройствах, это сильно упрощает взаимодействие с приложением», - сказала директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка Ксения Баринова. 

Веб-версия СберБанк Онлайн особенно востребована у владельцев айфонов. Клиенты, которые не успели скачать официальную версию мобильного приложения в App Store, могут воспользоваться веб-версией или обратиться в офисы банков — сотрудники помогут им установить новую версию на смартфоны. Также есть возможность воспользоваться услугой выездного менеджера.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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