Общество

Флешмоб к Дню народного единства состоялся на «Волшебной горе в Пскове

В парке аттракционов «Волшебная гора» прошел флешмоб в честь Дня народного единства 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Гостям мероприятия провели викторину о самом празднике и об истории Псковской области. После чего раздали флажки и предложили принять участие во флешмобе, посвящённому Дню народного единства и флагу Российской Федерации.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.