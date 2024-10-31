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Общество

Флешмоб к Дню народного единства состоялся  на «Волшебной горе в Пскове 

04.11.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

В парке аттракционов «Волшебная гора» прошел флешмоб в честь Дня народного единства 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Гостям мероприятия провели викторину о самом празднике и об истории Псковской области. После чего раздали флажки и предложили принять участие во флешмобе, посвящённому Дню народного единства и флагу Российской Федерации. 

 

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

Источник: Псковская Лента Новостей
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