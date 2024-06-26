В России и мире

В Перу футболист погиб во время матча от удара молнии

В Перу в городе Уанкайо один футболист погиб, еще несколько пострадали при ударе молнии во время матча. Об этом 3 ноября сообщил портал Exitosa.

Уточняется, что на регион обрушился сильный ливень, молнии и гром.

По итогу команды прекратили игру. Однако, когда спортсмены уходили в раздевалку, ударила молния. Она попала рядом с защитником, затем на землю упали еще несколько игроков.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Местные власти призвали организации спортивных мероприятий быть внимательнее к погоде и принимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем.