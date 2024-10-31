Общество

Семье в России хватит до тысячи киловатт-часов электроэнергии в месяц, заявил эксперт

Потребление домохозяйством в России в месяц более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии выходит за пределы нормального экономического поведения рядового потребителя - обычной семье, проживающей в двухкомнатной квартире, хватит до тысячи киловатт-часов, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Правительство РФ на этой неделе утвердило требования к майнерам криптовалют и операторам майнинговой инфраструктуры. Так, для физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации ИП, лимит энергопотребления составит 6 тысяч киловатт-часов в месяц, пишет РИА Новости.

«Шесть тысяч киловатт-часов - это 8 киловатт-часов постоянной круглосуточной нагрузки. Что такое 8 киловатт? Это в принципе в обычной квартире круглосуточная работа электроплиты, чайника, микроволновки... Двухкомнатная квартира, семья — плюс-минус какие-нибудь 500 киловатт-часов. Допустим ситуацию, что работает кондиционер или обогреватель – 1 тысяча киловатт-часов… Но никак не шесть», - заявил Сергей Пикин.

По его словам, 6 тысяч киловатт-часов в месяц - это «нормальный максимум» потребления для загородного дома, где нет газового отопления, и все работает на электричестве. Кроме того, как заметил эксперт, сравнимое потребление электроэнергии возможно, если в доме будет установлен подогреваемый бассейн, но таких случаев единицы.

Таким образом, как пояснил Пикин, власти, увидев превышение лимита, могут начать проверку, чтобы понять — это расточительный хозяин или все же майнер. При этом, подчеркнул он, для бытовых нужд потреблять больше 6 тысяч киловатт-часов не запрещается, речь только про майнинг криптовалют. «Преступления потреблять больше никакого нет. Просто в случае, если потребление вдруг возникает выше, это требует дополнительной проверки. Потому что таких случаев, что просто откуда ни возьмись такое потребление, - считанные единицы. И поэтому проще проверять», - отметил он.

В России летом был принят закон, закрепляющий порядок и условия ведения майнинга. Заниматься майнингом с 1 ноября вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять Федеральной налоговой службе данные о полученной цифровой валюте.