Общество

Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году

Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, в следующем году необлагаемая сумма вырастет минимум до 210 тысяч рублей, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Налог на доход по вкладам в этом году придется заплатить впервые - до 2 декабря. Сумму рассчитает ФНС и пришлет уведомление. Платить придется с процентного дохода по вкладам за 2023 год, однако это коснется не всех.

Не облагаемая налогом сумма - 150 тысяч рублей. Она рассчитывается так: сумму в 1 миллион рублей умножают на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году (15%). При этом для расчета налогооблагаемой базы ФНС берет все вклады гражданина в разных банках, пишет «Прайм».

В 2025 году, когда придет налог за текущий год, необлагаемая сумма будет больше - как минимум 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ключевая ставка на данный момент составляет 21%, и это не предел, заключил Гусятников.