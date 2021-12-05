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Генпрокурора предложила изымать имущество организаций в счет долгов по зарплате

Генпрокуратура инициировала разработку законопроекта, позволяющего изымать имущество у предприятий в счет выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам.

Напомним, что по действующему закону взыскать долг по зарплатам сотрудников можно только с денежных счетов организации. А за счет имущества задолженности гасятся, только если предприятие объявлено банкротом, пишет газета «Известия».

В Генпрокуратуре отметили, что их инициатива призвана усовершенствовать механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате. Там напомнили, что еще в 2019 году Государственные инспекции труда (ГИТ) получили полномочия по принудительному взысканию зарплат с работодателей без обращения в суд. Но на практике до второй половины 2021 года большинство задолженностей все равно взыскивалось по судебным приказам, которые выдавались по прокурорским заявлениям.

«Работа государственных инспекций труда в указанном направлении являлась недостаточно результативной. Этому в том числе препятствует и отсутствие возможности взыскать задолженность по заработной плате за счет любого имущества должника», — отметили в Генпрокуратуре.

Поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволят гасить долги по зарплате в том числе и за счет изъятия имущества должника, в настоящее время осуждаются в Минтруде, сообщили в Генпрокуратуре.

За 2021 год ГИТ в принудительном порядке взыскали с работодателей заработные платы сотрудников на общую сумму 364,4 млн рублей, добавили в Генпрокуратуре. Это почти в 11 раз больше, чем в 2020 году.