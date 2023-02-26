В России и мире

В Зимбабве откроется центр изучения русского языка

В Университете Зимбабве скоро откроется центр изучения русского языка, заявил министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий страны Амон Мурвира.

«В Университете Зимбабве сейчас будет запущен центр изучения русского центра», - сказал он в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что раньше зимбабвийцы учили русский на курсах при посольстве.

Он добавил, что Зимбабве гордится прогрессом в образовательном и научном сотрудничестве с Россией. По его словам, за последние 5 лет министерство образования и науки РФ и министерство высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве подписали несколько ключевых меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов.

«Действуют соглашения между Зимбабве и "Росатомом" о подготовке кадров в области ядерных технологий, соглашение между Зимбабвийским космическим агентством и "Роскосмосом", а также двусторонние соглашения между российскими и зимбабвийскими университетами в рамках Российско-Африканского сетевого университета», - заявил министр.

Министр напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски, что является важным фактором в научных обменах.

«Мы гордимся нашими отношениями с РФ в сфере науки и образования. У нас постоянно идет обмены делегациями. Конечно, наши отношения с Россией насчитывают не один год, но за последние 5 лет мы значительно продвинулись в практических результатах», - сказал он.

Он добавил, что важный аспект в отношениях России и Зимбабве – это борьба за независимость, когда большинство бойцов в Зимбабве получали подготовку в СССР.

«Мы считаем, что все эти факты нужно задокументировать. Россия помогает нам в этом важном деле – основании Музея освобождения Африки. Мы полагаем, что создание музея ознаменует определенный этап в наших отношениях», - подчеркнул министр.

Он отметил, что Зимбабве хочет сотрудничать с археологами из России. «Я уверен, что частью нашего сотрудничества будут проекты с российскими археологами. Поскольку в России хорошо развиты технологии по освоению минералов, то и в археологии должны быть успехи», - сказал он.

Он отметил, что Зимбабве является одной из древнейших в мире цивилизаций, на территории Зимбабве находится много археологических памятников.

«У нас было развито множество инженерных технологий – таких, как строительство и обработка металлов. Но потом началась эпоха колониализма, и мы переживали ужасные времена, пока не добились независимости», - пояснил министр.

На территории Зимбабве в провинции Масвинго находится памятник каменной архитектуры «Великий Зимбабве», древний город, который датируется периодом с XII по XV века нашей эры.