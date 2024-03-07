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Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам

Вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам - предмет для обсуждения в Госдуме, этим вопросом будет также активно заниматься правительство России, пишет РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«А что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно, я сказал об этом тоже в послании, нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги, это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе», - сказал Путин на встрече с кандидатами на должность президента России.