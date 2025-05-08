В России и мире

Парламент Эстонии отклонил проект о закрытии границы с Россией — СМИ

Парламент Эстонии отклонил в первом чтении законопроект, инициированный консервативной партией «Отечество» (Isamaa), в рамках которого правительству предлагалось закрыть границу с Россией, сообщает издание Postimees.

«Во вторник... Рийгикогу (парламент - ред.) в первом чтении отклонил инициированный партией "Отечество" законопроект, предлагавший правительству закрыть границу между Эстонией и Россией», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

По данным газеты, за принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против - 47. Отмечается, что в итоге документ был «снят с рассмотрения». Postimees добавляет, что законопроект подавался с целью обязать правительство оценить и «принять меры для обеспечения безопасности «Эстонии.

В октябре премьер прибалтийской республики Кристен Михал сообщал, что власти Эстонии решили окончательно закрыть автодорогу через «Саатсеский сапог» - приграничную часть России на западном побережье Псковского озера. Речь идет о российском участке асфальтированной дороги протяженностью около 1 километра, которая соединяет две крошечные деревни на эстонской территории - Сесники и Лутепяэ, расположенные в уезде Вырумаа.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств, пишет РИА Новости.