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В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии, в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы исполнили лучшие музыкальные произведения своего репертуара, а также представили зрителям танцевальные номера.

Выступления прославленного творческого коллектива, гости праздника сопровождали бурными овациями.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших военных художественных коллективов страны. Свою летопись он ведет с июля 1973 года.