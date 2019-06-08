Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Суздальский фестиваль анимационного кино
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Псковичи о «Несвятых святых»
Децл «Морфия»
Последняя игра Александра Пушкина
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Мариинка: впервые в Пскове
ЗдраСьте, я ваша тетя!
ещё Сцена / Фестивали 08.06.2019 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 28.06.2019 15:370 Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева 28.06.2019 15:232 Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа 27.06.2019 14:100 Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» тепло встречен зрителями Международного фестиваля «КУКАRТ» 27.06.2019 12:450 Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота» 26.06.2019 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте»
Сцена / Фестивали

Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа

28.06.2019 15:23|ПсковКомментариев: 2

Кинорежиссер Алексей Учитель считает, что Псков надо объявить главной кинематографической столицей, чтобы голливудские продюсеры строились в очередь и снимали здесь. Об этом режиссер рассказал на встрече в проектном офисе «Команды 2018», которая состоялась в рамках I Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. 

«Я не шучу. У меня особое отношение к Пскову, я снимал здесь часть фильмов. Когда снимали фильм «Край» и самый напряженный момент гонки паровозов, Машков вел паровоз сам, и все движение было перекрыто до Луги, многие были недовольны, а потом стояли десятки зрителей, которые с ужасом и восторгом наблюдали за тем, что происходит и чуть ли не на руках несли Машкова», - поделился Алексей Учитель. 

По словам Учителя, 7 июля в Острове начнутся съемки фильма, который пока называется «47», это история о Викторе Цое. В картине примут участие и актеры Псковского драмтеатра. Второй этап съемок  будет в сентябре. В фильме будут сниматься Евгений Цыганов, Игорь Верник и Паулина Андреева. 

«Здесь удивительные места, - сказал режиссер, - я объездил очень много. Как известно, в Болгарии и Венгрии Голливуд снимает фильмы благодаря программам поддержки. Это не значит, что регион лишается денег, ведь группа здесь живет, ведет съемки. Этот процесс в России начался. В Калининграде и Владивостоке уже работают с зарубежными режиссерами. Если вы это введете, к вам будут выстраиваться очереди».

Алексей Учитель уверен, что это перспективное направление работы, надо только наладить транспорт,  «чтобы больше ласточек из Петербурга, самолет каждый день. Со слов режиссера, главная проблема в кино, что все актеры снимаются, и собрать надо всех оперативно.

«Я не раз говорил, для меня есть места, которые действуют благотворно и творчески, и по-человечески на меня, - пояснил режиссер, - Это, безусловно, Петербург, но Псков - это один из городов с удивительной аурой, атмосферой, которая поразительно действует на меня. Желаю вам сохранять эту ауру и не испортиться». 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
28.06.2019, 15:370 Кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове станет ежегодным - Жанна Малышева 28.06.2019, 15:232 Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа 27.06.2019, 16:100 Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории 27.06.2019, 14:100 Спектакль Псковского театра кукол «Фауст» тепло встречен зрителями Международного фестиваля «КУКАRТ»
27.06.2019, 12:500 Псковский театр драмы начал по новым правилам продавать билеты 27.06.2019, 12:450 Международное жюри выберет лучший фильм псковского фестиваля «Западные ворота» 26.06.2019, 10:170 Во время кинофестиваля «Западные ворота» каждый житель города сможет принять участие в «Киноквесте» 25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере
25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 13:274 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:141 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе?
25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 24.06.2019, 15:570 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 10:465 Изменяла ли жена Пушкина с императором?
22.06.2019, 17:000 В Псковском драмтеатре представили спектакль «Невидимки». ФОТО 21.06.2019, 11:000 Режиссер Константин Солдатов: «Невидимки» - это спектакль о любви и самопожертвовании 20.06.2019, 15:170 Режиссер эскиза «Нави Волырк-капитанский сын» Елена Павлова: «Внутренняя человеческая природа Крылова интереснее фактов его биографии» 20.06.2019, 12:140 Районные кинозалы Псковской области примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2019»
19.06.2019, 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 19.06.2019, 13:090 Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста 18.06.2019, 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 17.06.2019, 20:084 За победу в конкурсе «СинеГанза» в Пскове поборются 6 фильмов - лидеров кинопроката в своих странах
17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование 17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне 14.06.2019, 18:090 Короткометражки, снятые молодыми режиссерами, покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове 14.06.2019, 14:490 Эскиз пьесы «Свидетельские показания» поставят в Псковском театре драмы
14.06.2019, 13:261 Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают принять участие в съемках фильма с Сергеем Безруковым 13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи» 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 11.06.2019, 10:560 «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» 10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже
10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии 09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа» 09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО
09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО 09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском 09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики 09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике
08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне 08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге 08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском 08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре 08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне 08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии
08.06.2019, 10:590 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.06.2019, 08:004 Костюмированный парад, праздник сена и конное шоу гусаров ожидают гостей на Михайловской поляне. ПРОГРАММА 07.06.2019, 12:210 Эскиз спектакля «Невидимки» откроет режиссерскую лабораторию «Театр про писателей» 07.06.2019, 11:330 На улицах Пскова сегодня будут читать Пушкина
07.06.2019, 09:331 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо - пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гуляньям 07.06.2019, 08:263 Мединский: Вопрос об объединении Псковского драмтеатра с Александринкой должен решаться на основе здравого смысла 06.06.2019, 16:000 Фильмы, которые снимались в Псковской области, покажут на кинофестивале «Западные ворота» 06.06.2019, 14:300 На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии
06.06.2019, 13:580 Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением 06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 04.06.2019, 17:200 Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота» 04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре 04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня
03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru