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Алексей Учитель: Псков надо объявить столицей кинематографа

Кинорежиссер Алексей Учитель считает, что Псков надо объявить главной кинематографической столицей, чтобы голливудские продюсеры строились в очередь и снимали здесь. Об этом режиссер рассказал на встрече в проектном офисе «Команды 2018», которая состоялась в рамках I Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

«Я не шучу. У меня особое отношение к Пскову, я снимал здесь часть фильмов. Когда снимали фильм «Край» и самый напряженный момент гонки паровозов, Машков вел паровоз сам, и все движение было перекрыто до Луги, многие были недовольны, а потом стояли десятки зрителей, которые с ужасом и восторгом наблюдали за тем, что происходит и чуть ли не на руках несли Машкова», - поделился Алексей Учитель.

По словам Учителя, 7 июля в Острове начнутся съемки фильма, который пока называется «47», это история о Викторе Цое. В картине примут участие и актеры Псковского драмтеатра. Второй этап съемок будет в сентябре. В фильме будут сниматься Евгений Цыганов, Игорь Верник и Паулина Андреева.

«Здесь удивительные места, - сказал режиссер, - я объездил очень много. Как известно, в Болгарии и Венгрии Голливуд снимает фильмы благодаря программам поддержки. Это не значит, что регион лишается денег, ведь группа здесь живет, ведет съемки. Этот процесс в России начался. В Калининграде и Владивостоке уже работают с зарубежными режиссерами. Если вы это введете, к вам будут выстраиваться очереди».

Алексей Учитель уверен, что это перспективное направление работы, надо только наладить транспорт, «чтобы больше ласточек из Петербурга, самолет каждый день. Со слов режиссера, главная проблема в кино, что все актеры снимаются, и собрать надо всех оперативно.

«Я не раз говорил, для меня есть места, которые действуют благотворно и творчески, и по-человечески на меня, - пояснил режиссер, - Это, безусловно, Петербург, но Псков - это один из городов с удивительной аурой, атмосферой, которая поразительно действует на меня. Желаю вам сохранять эту ауру и не испортиться».