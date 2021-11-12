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Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова

Музыкальный театр в Пскове необходим. Такое мнение высказала директор областной филармонии Елизавета Барышникова на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 ноября.

По словам Елизаветы Барышниковой, Губернаторский симфонический оркестр выходит за пределы филармонии (проекты «Лавандовая ночь», «Музыка на воде», «Ночь в башне» - ред.), потому что «не хватает воздуха».

«У нас огромное количество идей, мы мыслим достаточно масштабными проектами и реализовываем их, - отметила она. - Когда видишь результаты – это здорово. Мы ищем площадки, форматы, выходим за стены филармонии, в стенах филармонии делаем какие-то интересные проекты. Филармония не приспособлена для показа балета с оркестром, оперы в сопровождении оркестра, но мы это все делаем. Потому что мы, как и заявляли ранее, движемся в сторону музыкального театра. Музыкальный театр в Пскове необходим».

Директор филармонии также подчеркнула, что Псков стал культурным центром. «Появились фестивали, важные и значимые проекты. Псков появился на культурной карте страны. Это гарантировано», - добавила Елизавета Барышникова.