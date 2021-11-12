Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова

Музыкальный театр в Пскове необходим. Такое мнение высказала директор областной филармонии Елизавета Барышникова на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 ноября.
По словам Елизаветы Барышниковой, Губернаторский симфонический оркестр выходит за пределы филармонии (проекты «Лавандовая ночь», «Музыка на воде», «Ночь в башне» - ред.), потому что «не хватает воздуха».
Директор филармонии также подчеркнула, что Псков стал культурным центром. «Появились фестивали, важные и значимые проекты. Псков появился на культурной карте страны. Это гарантировано», - добавила Елизавета Барышникова.