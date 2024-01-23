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Скудоумие или свобода творчества: обязательны ли традиционные ценности в спектаклях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, должны ли спектакли соответствовать традиционным ценностям? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина

На минувшей неделе ряд федеральных СМИ и Telegram-каналов (в основном оппозиционного характера) сообщил о том, что якобы министерство культуры разработало директиву с новыми требованиями к театральному репертуару. Этот документ, утверждают авторы сообщений, оперативно направили дирекциям всех театров страны. В первую очередь тем, которые получают государственное финансирование. В этой бумаге якобы содержится требование к руководству театров серьёзно скорректировать репертуар таким образом, чтобы спектакли в нём соответствовали «традиционным российским ценностям», рассказывали о патриотизме и служении Отечеству, исторической памяти и крепких семьях, приоритете духовного над материальным и преемственности поколений.

Словом, ориентироваться в своей работе театры должны не на посещаемость, а на скрепы российского общества в понимании власти.

На первый взгляд, это требование может показаться правильным... Между тем в последние десятилетия в России сохранялась свобода творчества. Театры активно ставили и современные спектакли, и модернистские трактовки классических произведений. С этими постановками они получали престижные премии и госнаграды. И это при том, что формы подачи этих произведений, мягко говоря, были далёкими от норм, соблюдать которые сейчас требует Минкульт.

Взять хотя бы историю псковского спектакля «Ревизор» с обнажающимися персонажами... Именно он, получивший спустя время «Золотую маску», сначала подвергся критике и стал поводом для письма одного из зрителей к вице-губернатору Вере Емельяновой.

Подобные спектакли вызывали недовольство и со стороны русской православной церкви. Её представители неоднократно требовали чиновников ввести цензуру, заставив театры действовать в соответствии с традиционными ценностями. Неужели сейчас подобные разговоры на федеральном уровне вновь ведутся?

Мы решили узнать у представителей псковской культурной общественности, что они думают по поводу стремлений цензурировать репертуар театров и по сути вмешиваться в творческий процесс. Попытка вогнать театральные постановки в рамки традиционных ценностей – благо или напротив? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев подчеркнул: письма с требованием пересмотреть программу от Минкульта драмтеатр не получал. Но даже если подобная директива всё-таки «спустится сверху», то духовные ценности и поддержка страны со сцены никак не помешают приходу зрителя на эти спектакли. Да и вообще формулировка «духовные ценности» подразумевает широкий спектр разных трактовок.

«Могут быть и очень социально острые спектакли, и, в конце концов, "Ревизора" никто не отменял. В указе президента я вообще никаких проблем не вижу, потому что это очень широкий спектр. Это все, честно вам скажу, с моей точки зрения, направлено против тех людей, которые работают на госслужбе, в государственных театрах, а при этом хают государство и свою страну. Это в первую очередь про это, с моей точки зрения. Понимаете, какая ситуация... Ситуация очень странная. Я пока на своей шкуре как руководитель театра, а мы ставим, как вы знаете, достаточно острые вещи, ни разу никакой цензуры не ощущал. Просто не надо порочить страну, не надо порочить государство, в котором ты работаешь и от которого ты зарплату получаешь. Это не повлияет на свободу творчества. Более того, могу сказать, что в нашей стране свобода творчества, да и вообще разнообразные свободы значительно более свободны, нежели свободы во многих других якобы демократических странах».

Письма с требованием о корректировке репертуара не получил и Псковский театр кукол. На это обстоятельство указала директор учреждения Татьяна Ааб. Она также сравнила государственную систему с семейным воспитанием и отметила, что хорошие родители учат своего ребёнка патриотизму и нравственности, а не дают ему полную свободу действий.

«За свои деньги каждый может делать вообще все, что угодно. Когда мы говорим о государственности и о государственных деньгах, то я думаю, что нужно за государственные деньги делать то, что от нас просит государство. Тем более, оно не просит от нас ничего порочного. Я думаю, что это абсолютно нормальное требование, которое оно выдвигает. Тем более мы детский театр. Вы имеете в виду, возможно, что-то в плане художественного решения или чего-то еще? И фильмы, и спектакли — все может быть очень разным, но идея в них должна быть».

Вопрос о том, стоит ли спектакли загонять в рамки и отметать все постановки, которые выходят за грани, заместитель директора Великолукского драматического театра Алена Поварещенкова назвала «очень спорным». Она призналась, что в репертуаре драмтеатра города на Ловати присутствуют произведения школьной программы. Их смотрят дети по Пушкинской карте. И всё-таки подгонять все постановки под один стандарт не стоит.

Фото: Великолукский драматический театр

«Чтобы все спектакли под эту гребенку... Конечно, очень спорно. Правильно вы сказали, что помимо этих тем есть множество других. Мое мнение: должны присутствовать и спектакли на вечные темы, это любовь, семья, семейные ценности, патриотизм. Понимаете, очень много людей, очень много разных мнений. И художники, творцы — очень широко смотрят на вещи. У нас в репертуаре тоже есть классические спектакли, а есть постановки, например, Островский, поставленные в современном стиле. Это, понятно, неумирающее произведение. Главное — сделать это со вкусом, красиво, понятно, непошло. И тогда, мне кажется, это будет приемлемо».

Известный псковский журналист и писатель Александр Донецкий не склонен драматизировать ситуацию. Все официальные документы, спускаемые сверху, в реальной жизни, по его словам, имеют совершенно другое воплощение, чем на бумаге. А театра это «закручивание гаек» может и вовсе не коснуться: режиссеры в своих спектаклях будут, как и прежде, показывать жизнь во всем ее многообразии.

«Понятно, что мы сейчас живем в такой ситуации, политической прежде всего, когда будет продолжаться какое-то закручивание гаек в идеологии. Но театр — это жизнь, и, скорее всего, это не будет каких-то трагических последствий иметь, такое мое мнение. Понятно, что какое-то соответствие художникам, наверное, придется искать — тем вещам, которые спускаются сверху. Как-то они будут это делать, но искусство — шире, чем какие-то схемы. Это было и в Советском Союзе, даже в сталинском Советском Союзе. Я немножко изучал историю театра, понятно, что там вообще было все очень жестко. В 50-е, 40-е годы, допустим, вообще решения принимались высшими инстанциями — какие спектакли ставить, какие нет. Понимаете, сейчас же такого нет. Сейчас художники принимают решения, просто по рекомендациям. А тогда все было очень жестко. Тем не менее, искусство все равно оставалось живым, потому что если оно будет мертвым, оно будет никому не нужным, понимаете?»

Между тем заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев подчеркнул: ничего хорошего в цензуре нет. Однако в советские годы ограничения в сфере культуры были ещё более жёсткими. И тем не менее, самая главная цензура, которая должна сейчас быть – внутренняя.

Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина

«Идеологическая цензура была в Советском Союзе. Я работал в нашем театре, в этом году будет 45 лет, как я пришел в театр, в 1979 году я пришел. И слово "Бог" нельзя было говорить со сцены, честное слово. Мы играли спектакль "Псковитянка", где Иван Грозный, князь Токмаков, XVI век, Псков, когда в Псков приезжал Иван Васильевич Грозный. И в той пьесе нельзя было "Бог" говорить. Так что сейчас я не вижу никакой цензуры, а то, что неумные люди будут видеть врага в чем угодно — это было всегда, во все времена. Любую пьесу при желании можно заблокировать. "Чайка" Чехова — запросто. Сколько можно будет свести на нет пьес Островского? Можно увидеть крамолу в Пушкине — легко. А уж о современной драматургии и говорить нечего».

При каждом театре должен работать художественный совет – поделилась мыслями псковский журналист, председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталия Никифорова. По её словам, любая постановка должна быть соразмерна духу времени. И в текущих условиях устраивать «вакханалию на сцене» не следует.

«Если в нашем государстве очень-очень много проблем, много экономических проблем, идет специальная военная операция, и, вероятно, от искусства ждут каких-то произведений, которые помогут не потеряться, помогут людям от одиночества, от каких-то других негативных эмоций... Они, наоборот, способны будут заряжать. Я всегда привожу в пример театр "Сатирикон". Понимаете, там постановки — яркие, эмоциональные и умные. Мне кажется, театр должен быть умным, это самое главное. А сегодня востребовано сопереживание, эмпатия. Наверное, надо думать об этом, чтобы как-то духовно помочь людям чувствовать себя уверенно, чтобы внутри была не пустота, не разочарование, не какие-то отрицательные эмоции, а наоборот. Вот когда мы будем от веселья сходить с ума, может быть, тогда и надо какие-то показывать вещи, которые будут нас приводить в чувство».

Должны ли спектакли соответствовать традиционным российским ценностям и действительно ли те постановки, которые этим ценностям не соответствуют, нельзя пускать на сцену? А если директива Минкульта будет реализована, не нарушит ли это право людей искусства на свободу творчества? По мнению заслуженного работника культуры России, бывшего директора Псковского драмтеатра Валерия Павлова, это очень сложные вопросы. Потому что до сих пор нет понятия свободы творчества. Во-вторых — кто будет определять, соответствует ли спектакль критериям нравственности? Кроме того, по мнению Валерия Павлова, театры идут по пути депрофессионализации.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

«Раньше все-таки была какая-то культурная цензура, соответствие, так сказать, партийным установкам. Сейчас все это уже похоронили, поэтому кто во что горазд. Режиссура готовится плохо, спектакль ставит кто попало и как попало. И по художественной стороне, и по сценографии, и по музыке. Бог знает, кто за это берется. Поэтому имеем то, что имеем. И озабоченность президента вполне понятная, вся эта безвкусица… Честно говоря, даже по телевизору смотришь редкостное скудоумие».

В письме с требованием скорректировать репертуары, которое якобы направил театрам Минкульт, говорится о том, что «работать учреждения культуры должны не на количество, а на качество». Рациональное зерно в этом призыве, как будто, есть. Но логики всё равно не хватает. Разве сейчас спектакли российских театров не отличаются качеством? Если нет, то по какой причине год за годом в стране присуждают театральные премии?

А вот ещё интересный факт: ни один из театров региона подобную директиву с требованиями о составлении новой программы пока не получил. Впрочем, и сам Минкульт официально не подтверждал и не отрицал факт направления таких писем. Ну а если такая инициатива, действительно, имеет место быть, то расценить её можно как очередную попытку «закручивания гаек». Насколько она будет успешна? Почти год назад в России официально приняли закон об использовании в речи англицизмов. Поговорили-поговорили, как водится, да и забыли. И «галоши» в «мокроступы» от этого не превратились.

Светлана Пикалёва