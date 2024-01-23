Скудоумие или свобода творчества: обязательны ли традиционные ценности в спектаклях?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, должны ли спектакли соответствовать традиционным ценностям? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина
На минувшей неделе ряд федеральных СМИ и Telegram-каналов (в основном оппозиционного характера) сообщил о том, что якобы министерство культуры разработало директиву с новыми требованиями к театральному репертуару. Этот документ, утверждают авторы сообщений, оперативно направили дирекциям всех театров страны. В первую очередь тем, которые получают государственное финансирование. В этой бумаге якобы содержится требование к руководству театров серьёзно скорректировать репертуар таким образом, чтобы спектакли в нём соответствовали «традиционным российским ценностям», рассказывали о патриотизме и служении Отечеству, исторической памяти и крепких семьях, приоритете духовного над материальным и преемственности поколений.
Словом, ориентироваться в своей работе театры должны не на посещаемость, а на скрепы российского общества в понимании власти.
На первый взгляд, это требование может показаться правильным... Между тем в последние десятилетия в России сохранялась свобода творчества. Театры активно ставили и современные спектакли, и модернистские трактовки классических произведений. С этими постановками они получали престижные премии и госнаграды. И это при том, что формы подачи этих произведений, мягко говоря, были далёкими от норм, соблюдать которые сейчас требует Минкульт.
Взять хотя бы историю псковского спектакля «Ревизор» с обнажающимися персонажами... Именно он, получивший спустя время «Золотую маску», сначала подвергся критике и стал поводом для письма одного из зрителей к вице-губернатору Вере Емельяновой.
Подобные спектакли вызывали недовольство и со стороны русской православной церкви. Её представители неоднократно требовали чиновников ввести цензуру, заставив театры действовать в соответствии с традиционными ценностями. Неужели сейчас подобные разговоры на федеральном уровне вновь ведутся?
Мы решили узнать у представителей псковской культурной общественности, что они думают по поводу стремлений цензурировать репертуар театров и по сути вмешиваться в творческий процесс. Попытка вогнать театральные постановки в рамки традиционных ценностей – благо или напротив? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев подчеркнул: письма с требованием пересмотреть программу от Минкульта драмтеатр не получал. Но даже если подобная директива всё-таки «спустится сверху», то духовные ценности и поддержка страны со сцены никак не помешают приходу зрителя на эти спектакли. Да и вообще формулировка «духовные ценности» подразумевает широкий спектр разных трактовок.
Письма с требованием о корректировке репертуара не получил и Псковский театр кукол. На это обстоятельство указала директор учреждения Татьяна Ааб. Она также сравнила государственную систему с семейным воспитанием и отметила, что хорошие родители учат своего ребёнка патриотизму и нравственности, а не дают ему полную свободу действий.
Вопрос о том, стоит ли спектакли загонять в рамки и отметать все постановки, которые выходят за грани, заместитель директора Великолукского драматического театра Алена Поварещенкова назвала «очень спорным». Она призналась, что в репертуаре драмтеатра города на Ловати присутствуют произведения школьной программы. Их смотрят дети по Пушкинской карте. И всё-таки подгонять все постановки под один стандарт не стоит.
Фото: Великолукский драматический театр
Известный псковский журналист и писатель Александр Донецкий не склонен драматизировать ситуацию. Все официальные документы, спускаемые сверху, в реальной жизни, по его словам, имеют совершенно другое воплощение, чем на бумаге. А театра это «закручивание гаек» может и вовсе не коснуться: режиссеры в своих спектаклях будут, как и прежде, показывать жизнь во всем ее многообразии.
Между тем заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев подчеркнул: ничего хорошего в цензуре нет. Однако в советские годы ограничения в сфере культуры были ещё более жёсткими. И тем не менее, самая главная цензура, которая должна сейчас быть – внутренняя.
Фото: пресс-служба Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина
При каждом театре должен работать художественный совет – поделилась мыслями псковский журналист, председатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталия Никифорова. По её словам, любая постановка должна быть соразмерна духу времени. И в текущих условиях устраивать «вакханалию на сцене» не следует.
Должны ли спектакли соответствовать традиционным российским ценностям и действительно ли те постановки, которые этим ценностям не соответствуют, нельзя пускать на сцену? А если директива Минкульта будет реализована, не нарушит ли это право людей искусства на свободу творчества? По мнению заслуженного работника культуры России, бывшего директора Псковского драмтеатра Валерия Павлова, это очень сложные вопросы. Потому что до сих пор нет понятия свободы творчества. Во-вторых — кто будет определять, соответствует ли спектакль критериям нравственности? Кроме того, по мнению Валерия Павлова, театры идут по пути депрофессионализации.
Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России
В письме с требованием скорректировать репертуары, которое якобы направил театрам Минкульт, говорится о том, что «работать учреждения культуры должны не на количество, а на качество». Рациональное зерно в этом призыве, как будто, есть. Но логики всё равно не хватает. Разве сейчас спектакли российских театров не отличаются качеством? Если нет, то по какой причине год за годом в стране присуждают театральные премии?
А вот ещё интересный факт: ни один из театров региона подобную директиву с требованиями о составлении новой программы пока не получил. Впрочем, и сам Минкульт официально не подтверждал и не отрицал факт направления таких писем. Ну а если такая инициатива, действительно, имеет место быть, то расценить её можно как очередную попытку «закручивания гаек». Насколько она будет успешна? Почти год назад в России официально приняли закон об использовании в речи англицизмов. Поговорили-поговорили, как водится, да и забыли. И «галоши» в «мокроступы» от этого не превратились.
Светлана Пикалёва