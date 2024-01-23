Сцена / Из первых уст

Сергей Женовач: Зрители в псковском театре доброжелательные и внимательные

Зрители в псковском театре «доброжелательные, внимательные и очень расположенные к спектаклю». Об этом член жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» рассказал после просмотра спектакля «Лягушки» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Делегация жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» 20 февраля посетила спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина «Лягушки», выдвинутый в 2024 году на премию в восьми номинациях.

Председатель жюри – Сергей Женовач, выдающийся театральный педагог и режиссер, лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства РФ, Международной театральной премии им. К.С. Станиславского, Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» и многих других престижных наград в области искусства. В Псковском театре драмы идут три спектакля режиссеров – учеников Сергея Женовача: «Дядя Ваня» Павла Зобнина, «Дни Победы» Веры Поповой, «Отелло» Даниила Безносова.

«Для жюри "Золотой маски" состоялся первый выезд в рамках фестиваля. И это особенность премии этого года: если раньше коллективы приезжали в Москву, то теперь жюри едет в города. И в этом есть смысл: смотреть там, где рождался спектакль, видеть тех зрителей, для которых этот спектакль сочинялся. Только пройдя этот путь можно сказать, верен он это или нет», – прокомментировал Сергей Женовач, добавив, что зрители в псковском театре «доброжелательные, внимательные и очень расположенные к спектаклю».

Напомним, «Лягушки» – первая постановка романа китайского писателя Мо Яня в мире (инсценировка Андрея Пронина). Спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.

Фестиваль и премия «Золотая маска» в 2024-м году проводится в 30-й раз, являясь главной театральной премией России. Псковский театр драмы номинирован в четвертый раз в своей истории, на этот раз с рекордным количеством номинаций – восемь. Ранее, в 2019 году, спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии по пяти позициям и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), в 2023 году при семи номинациях спектакля «Морфий» театр одержал победу в двух: лауреатами «Золотой маски» стали Наталья Петрова («Лучшая женская роль второго плана») и Александр Стройло, Антон Федоров («Лучшая работа художника по костюмам»).