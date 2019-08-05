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Идет прием заявок на возмещение затрат на производство фильмов в Псковской области

В Псковской области ведется прием заявок от кинокомпаний на предоставление рибейтов - возмещения части затрат в связи с осуществлением производства национальных фильмов на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Заявки на субсидии принимаются до 1 октября 2019 года. В областном бюджете в этом году на эти цели заложено 3 млн рублей. Работу конкурсной комиссии и прием заявок от организаций кинематографии организует Театрально-концертная дирекция», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что порядок подачи заявок, перечень необходимых документов, а также критерии оценки заявок организаций кинематографии - участников заявочной кампании определен постановлением администрации области «О предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам в целях финансового возмещения затрат в связи с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области». С документами, необходимыми для участия в заявочной кампании, можно ознакомиться на сайте комитета по культуре Псковской области.

Отметим, что с инициативой внедрения в регионе системы рибейтов выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По замечанию Главы региона, участие области в подобной программе может повысить ее привлекательность для кинопроизводства, а вышедшие фильмы дадут дополнительный импульс для развития туристической индустрии.

В этом году на территории Псковской области кинокомпания «Ленфильм» ведет съемки кинокартины «Учености плоды» (Режиссер - Игорь Угольников), а режиссер Алексей Учитель снимает фильм про лидера музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя.