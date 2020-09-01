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Дни якутского кино начались в Пскове

Шесть картин выдающихся режиссеров якутского кинематографа покажет киноклуб Псковского театра драмы «Молоко и Сено» с 1 по 6 декабря. Бесплатные кинопоказы пройдут в Новом зале театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Выбранные режиссёры, чьи картины покажет «Молоко и сено», показывают свою малую родину с различных сторон. Среди кинолент — «Его дочь» Татьяны Эверестовой, «Мой убийца» Костаса Морсана, «ИЙЭ» Анастасии Борисовой, «Хара дьай» Степана Бурашева и Евгения Осипова, «Белый день» Михаила Лукачевского и «Нет бога кроме меня» Дмитрия Давыдова.

«Дни якутского кино — логичное продолжение нашумевшего в Пскове "Потапов-феста", посвященного основателю независимого кинематографа в Республике Саха Сергею Потапову. А само якутское кино как феномен культуры постсоветской России позволяет прикоснуться к другому миру, магическому, трогательному и, несмотря на принадлежность нашей стране, совершенно не похожему на тот мир, который привык видеть житель Северо-Запада», - отметили в драмтеатре.

Вход на кинопоказы свободный, по предварительной записи в соцсетях проекта VETKA:

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Или по телефону: +7 (992) 292-50-60 (Дмитрий).

Новый зал Псковского театра драмы располагается во втором здании театра (ул. Пушкина, 13А) на 3-м этаже.