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Камиль Хардин представил свой фильм «Огонёк в горах» для широкой аудитории

Актёр Псковского драмтеатра Камиль Хардин представил свой документальный фильм «Огонёк в горах» для широкой аудитории на своем YouTube-канале.

Скрин: фильм «Огонек в горах» (реж. Камиль Хардин)

«В республике Дагестан, в 2015 году, были убиты двое братьев пастухов - Наби и Гасангусен Гасангусеновы. Их убили, и выдали за боевиков-террористов. В документальном фильме мы пытаемся разобраться, почему сфабрикованные дела на Кавказе - это норма?» – говорится в описании фильма.

Напомним, премьера документального фильма состоялась в декабре 2021 года.