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«Огонёк в горах» увидят кинозрители в Пскове 23 декабря

Кинопоказ нового документального фильма Камиля Хардина и Игоря Колосова «Огонёк в горах» состоится в четверг, 23 декабря, в киноклубе «Молоко и Сено». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском театре драмы.

«Вечером, когда начинает смеркаться, жители аула Гоор-Хиндах наблюдают высоко в горах спускающиеся огоньки. Это чабаны (пастухи) ведут свои стада. И только один огонек всегда остается неподвижен. Он горит в мечети в память о двух трагически погибших в 2016 году пастухах, братьях Гасангусеновых. Такую историю услышал от местного жителя наш артист Камиль Хардин, находясь в отпуске в Дагестане. Спустя две недели он вернулся туда вместе с Игорем Колосовым, чтобы снять документальный фильм», - рассказали в театре.

Что произошло пять лет назад, кем были эти пастухи и почему эту историю необходимо придать огласке, зрители узнают 23 декабря.

После кинопоказа состоится обсуждение с создателями фильма. Начало сеанса в 19:00 в Новом зале театра.

Количество мест ограничено. Вход по предварительной записи в соцсетях проекта «Ветки» (@vetka_pskov, https://vk.com/vetka_pskov) или по телефону: 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).