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Сцена / Кинозал

Не плачь, прокатчик

28.10.2022 14:55|ПсковКомментариев: 0

Псковские кинотеатры от закрытия спасают дети, Петр I, православие и лазейка для показа Голливудских фильмов — Псковская Лента Новостей узнала, что сейчас идет на широких экранах и насколько это способно привлечь зрителя.

 

Смекалка и оптимизм

На прошлой неделе в афише псковского кинотеатра федеральной сети «Мираж Cinema» совершенно неожиданно можно было встретить свежие голливудские фильмы «Билеты в рай» с Джулией Робертс и Джорджем Клуни и «Быстрее пули» с Бредом Питтом. Прямо сейчас идет «Аватар 3D (новые сцены)» и «Миньоны: Грювитация».

«Мероприятие организовано проектом "То кино!". Информация размещается на правах рекламы», - сказано на сайте кинотеатра. На сайте самого проекта обозначено, что работает он с 15 июля и «арендует залы в кинотеатрах для долгожданных и многочисленных показов». Юридически, кинотеатр просто сдает свои площади и оборудование для частных показов, просто предоставляет свои мощности по продаже билетов, но за содержание контента ответственности не несет. География залов проекта полностью совпадает с городами, в которых представлена сеть «Мираж».

С помощью «То кино!» зрители смогли увидеть западные ленты «Соник 2», третью часть «Фантастических тварей», «Тор: Любовь и Гром» и другие новинки, официальная премьера которых была отменена после ухода из России крупных голливудских киностудий.

На вопросы Псковской Ленты Новостей о проблемах авторского права и отчислений правообладателям представители проекта к моменту подготовки публикации не ответили. Судя по всему, до Пскова докатилась волна, о которой говорили эксперты отрасли: кинотеатры нашли возможность показывать запрещенный для России контент, сохранить благодаря этому прокатную сеть, но не пятнать репутацию основного юридического лица на случай скорого возвращения Голливуда и возобновления отношений. Русская смекалка и нетипичный по нынешним временам оптимизм.

Чистый экран

Управляющий псковского кинотеатра сети «Silver Cinema» Инна Жакина говорит, что нынешнее число посетителей можно сравнить с тем, что было в начале ковидных ограничений и после введения QR-кодов. Задача — сохраниться хотя бы на этом уровне.

«Ситуация с марта особенно не поменялась, остается в ухудшенном состоянии, - констатирует Инна Жакина. - Совсем закрываться мы не собираемся, стараемся раскачаться хотя бы с тем, что имеем. Мы не поднимали цены на билеты, не снижали скидки. Показываем, что есть, в таком мы положении. Конечно, уровень не тот, что у нас был бы с зарубежными кассовыми новинками».

В расписании кинотеатра оказались картины производства Чехии, Италии, Люксембурга — стран, до последнего времени не слишком сильно представленных в широком российском прокате. И даже в условиях расчищенных экранов эти ленты остаются не самыми посещаемыми.

«С 6 октября вышел фильм «Сердце Пармы», - говорит Инна Жакина об отечественной кассовой новинке. - Хороший исторический фильм, он был проанонсирован на федеральных каналах, на него много ходят. Он идет больше двух с половиной часов, но зрители выходят довольные, говорят, посмотрели на одном дыхании».

Директор киноразвлекательного центра «Волшебный город» Александр Судома подтверждает информацию о хороших показателях «Сердца Пармы». И сокрушается, что «Смена» взяла его в прокат только на две недели. После их завершения зрители приходили с желанием купить билет, но цифровые ключи для трансляции у киномеханика к тому моменту уже закончились.

«Приняты с большим радушием»

Другая отечественная премьера вышла тихо и ажиотажа не вызвала. В начале прошлой кинонедели, 20 октября, в прокате появилась лента «Плакать нельзя» о русской семье, столкнувшейся с ювенальной юстицией в Скандинавии. Частично ее снимали в Псковской области. В числе исполнителей главных ролей уроженка Острова Светлана Чуйкина и представитель прославленной актерской династии Иван Янковский.

В феврале 2021 года губернатор Михаил Ведерников посетил съемочную площадку в Гдовском районе. Тогда генеральный продюсер картины Вадим Быркин отметил: «В Псковской области нам работать очень комфортно. Мы и не сомневались, что так будет, что будем приняты с большим радушием». Тогда же прозвучала информация о том, что главная героиня, по сюжету фильма — уроженка Пскова.

Летом того же года на кинофестивале «Западные ворота» состоялась презентация фильма. В июне нынешнего года Михаил Ведерников сообщил, что «Плакать нельзя» будет первым проектом, который после получения прокатного удостоверения сможет претендовать на рибейт — возмещение из областного бюджета части затрат, понесенных съемочной группой во время пребывания в области.

На весь регион «Плакать нельзя» показал только «Мираж».

«Первый раз, если честно, слышу про него, - объяснила Инна Жакина, почему фильм не показывают в «Silver». - Наверно, он не самый кассовый. А залов у нас не такое большое количество, не нужно время забивать, чтобы залы не простаивали».

«Честно говоря, такого кино не помню, - разводит руками Александр Судома. - Значит, нам его не прорекламировали, трейлер не присылали».

В афише кинотеатров Великих Лук, а также муниципальных кинозалов в районах «Плакать нельзя» тоже не оказалось. В «Мираже» сеансы шли раз в день и спустя неделю прекратились. Зрительский интерес не смогла подогреть даже «Пушкинская карта», на которую государство начисляет молодежи деньги для трат на культурный досуг.

Иногда выходят новинки

Местные прокатчики называют «Пушкинскую карту» существенной помощью, потому что кассу в большой степени кассу делают дети. Александр Судома отмечает, что мультипликация — благодатный формат для повторов. Аудитория регулярно обновляется. Например, на прошлой неделе в «Смене» повторял китайский анимационный фильм «Тайна магазина игрушек» 2017 года. Что для остальных фильмов родом с Востока, которые предлагали транслировать российским кинотеатрам в Госдуме, то директор «Волшебного города» не скрывает своего скепсиса:

«Боевики и катастрофы из Азии достаточно красочные, с хорошими спецэффектами. Но из-за азиатской специфики народ осторожно на эти фильмы ходит».

«Волшебный город» так и не стал открывать зал в «Победе», закрытый в начале года. «Silver» отменил планы по расширению с четырех залов до семи. Показывать там нечего и некому. Ближайшие надежды кинотеатры связывают с датой 3 ноября. В «Silver» в этот день выходит «документальный блокбастер» (так его называют создатели) о Петре I, школьной аудитории его рекламируют в качестве помощи в учебном процессе.

В этот же день в «Смене» стартуют показы художественно-документальной православной трилогии ко Дню иконы Казанской Божьей Матери: «Святитель», «Осанна», «Заступница». Прошлый опыт подобных показов Александр Судома называет успешным и рассчитывает его повторить. И лучше чем он, не скажешь о текущем состоянии отечественного кинопроката: «Положение достаточно тяжелое, но держимся, все-таки новинки иногда выходят».

Юлия Магера

Теги: #кино #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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