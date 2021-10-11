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Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии

Вторая лекция искусствоведа Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке» состоится в большом концертном зале Псковской филармонии 23 октября. Лектор ознакомит слушателей с самыми важными вехами в истории музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Тема второй встречи - барокко. «Церковь, полифония и эмоции. Бах и Вивальди — это уже очень зрелое барокко, которое "зрело" и развивалось очень интересным образом. Разговор пойдет о том, как люди придумали полифонию свободного стиля и как она работает, как старались передавать музыкой крайние эмоциональные состояния и какими были их первые опыты. На лекции будем разбираться в музыке с точки зрения практики и попробуем оказаться на месте барочных композиторов», - пояснила Анна Виленская.

В ТКД рассказали, что на лекции затронут следующие вопросы:

что такое теория аффектов в музыке и как она работает на нас до сих пор,

как шутили старинные клавесинисты,

какую роль Бах сыграл в истории музыки,

как Вивальди нашел рецепт идеальной поп-музыки,

как сочинять золотую секвенцию, читать аккорды генерал-баса и сочинять фуги.

Напомним, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель карты может приобрести по ней только один билет на одно мероприятие.

Встреча состоится в 17.00. В ТКД заметили, что лекции Анны Виленской - простые и доступные, подходят как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми.

Анна Виленская - композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии имени Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподает подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Стоимость - 300 рублей.

Отметим, с 11 октября 2021 года во всех учреждениях культуры в Псковской области количество зрителей не должно превышать более 50% от общего количества посадочных мест в зале. Допуск зрителей, достигших 18 лет, на такие мероприятия должен осуществляться исключительно при наличии одного из двух документов: документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Зрители, у которых нет документа подтверждающего вакцинацию от коронавируса, могут вернуть ранее приобретенные билеты за полную стоимость. Осуществить возврат необходимо до даты проведения мероприятия.