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В Псковском драмтеатре показали «Очень громкую премьеру». ФОТО

11 апреля Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина представил зрителям новый спектакль «Очень громкая премьера».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, популярную французскую комедию режиссер Талгат Баталов перенес с французской почвы на псковскую. В героях спектакля можно узнать участников полупрофессиональных московских антреприз, в изобилии гастролирующих в Пскове.

Режиссер Талгат Баталов, несмотря на молодость, хорошо известен в России. Он обладает особым чувством стиля, чувством юмора, способен работать как в нишевых жанрах, так и обращаться к широкой публике. Среди самых известных его работ, номинированных на «Золотую маску» и участвовавших во многих международных фестивалях: «Узбек», «Двое в твоем доме» в московском «Театре.doc», «Пустота» в Тверском ТЮЗе.

В спектакле заняты: Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Екатерина Миронова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Денис Кугай, а также заслуженный артист России Виктор Яковлев в роли заведующего постановочной частью.

«Очень громкая премьера» состоится также сегодня, 12 апреля, в 19.00, для зрителей 16+. Большая сцена.

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