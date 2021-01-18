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Режиссер о псковской премьере «Дни Победы»: Без псевдогероики, без фальши

23 февраля режиссер Вера Попова, выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы имени А. А. Савина, выпустит в Пскове новый спектакль «Дни Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина.

«Для меня было важно поговорить со зрителем о войне, о нашем прошлом без пафоса, без псевдогероики, без фальши. Чтобы разговор был не казенным, “для галочки”, а живым и волнующим», – рассказала Вера Попова.

В основе документального секстета Псковского театра драмы – пьеса «Дни Победы» современного драматурга Ксении Степанычевой. Это серия невыдуманных монологов о войне людей, ее переживших. «Псковские артисты Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин прикоснулись к этим историям, чтобы герои пьесы – подводник Володя, жена моряка Рая, сержант-артиллерист Юра, пехотинец Вася, дочь ленинградского скульптора Таня и Серега-связист – стали для зрителей Псковской драмы реальными людьми, так похожими на нас сегодняшних», - отметили в пресс-службе.

Спектакли Веры Поповой «Камера обскура» (Александринский театр, 2014) и «Черный монах» (Коми-Пермяцкий Национальный драматический театр им. М. Горького, 2018) номинировались на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Псковский театр драмы покажет премьерный спектакль «Дни Победы» 23, 25, 27 и 28 февраля. Цена билетов: 400 и 600 рублей. Подробности и билеты на сайте театра.

Напомним, что Псковский театр драмы проводит флешмоб «Дни Победы», приуроченный к премьере. Театр опубликует истории псковичей о том, как их родные ветераны встретили весть о Победе в 1945 году. Свою историю (в формате видеоролика или текста) можно прислать на электронную почту press@drampush.ru или на странички в соцсетях театра.